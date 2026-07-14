Người đàn ông ngáng chân, hạ gục tên cướp túi xách trên phố

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Đoạn clip ghi lại từ camera giám sát cho thấy nghi phạm giật túi xách đang bỏ chạy trên một con phố ở Sao Paulo, Brazil, trong khi người đàn ông mặc áo khoác đen đuổi theo.

Một người đi bộ đang đứng bên đường nói chuyện với bạn mình đột nhiên thò chân ra khiến tên trộm loạng choạng, trượt chân trên mặt đường nhựa và ngã xuống đất.

Tên cướp ngã xuống đường sau khi bị ngáng chân.

Người dân địa phương đuổi theo sau đó đã khống chế hắn trong khi chủ nhân chiếc túi lấy lại đồ đạc của mình vào ngày 4/7.

Sau đó họ đã gọi cảnh sát, những người đã đến và bắt giữ nghi phạm.

Chủ nhân chiếc túi kể lại rằng đang đi bộ trên đường thì nghi phạm bất ngờ giật lấy túi của cô.

Cô nói: "Một người qua đường gần đó đã giúp tôi đuổi theo tên cướp và tôi rất biết ơn vì một người đàn ông khác đã nhanh chóng ngáng chân hắn sau khi thấy chúng tôi đang đuổi theo".

Cảnh sát đang tiếp tục điều tra vụ trộm cắp này.

Tác giả: Phương Linh (t/h)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn