Việt Nam giành 21 huy chương Kỳ thi Toán học Quốc tế lần thứ 26

Tại MIMC 2026, đội tuyển Việt Nam giành 4 Huy chương Vàng, 7 Huy chương Bạc, 10 Huy chương Đồng và 2 Giải Khuyến khích ở nội dung cá nhân.

Được tổ chức tại Thủ đô Ulaanbaatar, Mông Cổ, MIMC 2026 diễn ra từ ngày 22 đến 27/7/2026, với sự tham gia của học sinh đến từ 32 quốc gia và vùng lãnh thổ. Đoàn Việt Nam gồm 24 thành viên, trong đó có 8 học sinh Trường Tiểu học, THCS và THPT Ngôi Sao Hoàng Mai (Hà Nội).

Đây là sân chơi Toán học thường niên dành cho học sinh bậc Tiểu học và THCS. Bên cạnh hai nội dung chính là thi cá nhân và thi đồng đội, MIMC 2026 còn tổ chức các hoạt động Culture Night, Puzzle Challenge và Team Building, tạo điều kiện để học sinh giao lưu học thuật, trải nghiệm văn hóa và rèn luyện kỹ năng hợp tác trong môi trường quốc tế.

Khép lại kỳ thi, Đội tuyển Việt Nam giành 4 Huy chương Vàng, 7 Huy chương Bạc, 10 Huy chương Đồng và 2 Giải Khuyến khích ở nội dung cá nhân.

Ở hạng mục Group Awards, được xác định dựa trên tổng điểm bài thi cá nhân của các thành viên, Việt Nam có hai đội giành Group Champion và một đội đạt Group 1st Runner-up. Tại hạng mục Team Awards, dựa trên kết quả bài thi phối hợp của cả đội, các đại diện Việt Nam giành ba Huy chương Bạc và hai Huy chương Đồng.

Trong kết quả chung đó, Trường Tiểu học, THCS và THPT Ngôi Sao Hoàng Mai là một trong những đơn vị có đóng góp nổi bật khi có 8 trong tổng số 24 thành viên Đội tuyển Việt Nam, tương đương một phần ba lực lượng tham dự. Học sinh của trường giành 2 trong tổng số 4 Huy chương Vàng của đoàn Việt Nam.

Đáng chú ý, 8/8 học sinh Ngôi Sao Hoàng Mai đều giành huy chương cá nhân, gồm 2 Huy chương Vàng, 2 Huy chương Bạc và 4 Huy chương Đồng.

Học sinh Trường Tiểu học, THCS và THPT Ngôi Sao Hoàng Mai góp mặt vào thành công chung của đội tuyển.

Hai Huy chương Vàng thuộc về Tạ Minh Quang, lớp 6 và Nguyễn Xuân Đức Minh, lớp 5. Vũ Duy Cường và Phan Hoàng Minh, cùng học lớp 8, giành Huy chương Bạc. Bốn Huy chương Đồng thuộc về Nguyễn Tuấn Đức, lớp 6; Lê Đức Lâm, lớp 5; Trần Quốc Khang và Nguyễn Văn Hữu Nhân, cùng học lớp 7.

Bên cạnh 8 huy chương cá nhân, 7 trong số 8 học sinh 'Ngôi Sao Hoàng Mai' còn góp mặt trong các đội đạt giải nhóm hoặc đồng đội.

Vũ Duy Cường và Phan Hoàng Minh là thành viên Đội 3A, bảng Key Stage III, giành Group Champion – Vô địch Nhóm và Huy chương Bạc đồng đội.

Tạ Minh Quang, Nguyễn Xuân Đức Minh, Nguyễn Tuấn Đức và Lê Đức Lâm cùng Đội 2B, bảng Key Stage II, đạt Group 1st Runner-up – Á quân Nhóm và Huy chương Đồng đồng đội. Nguyễn Văn Hữu Nhân cùng Đội 3C, bảng Key Stage III, giành Huy chương Bạc đồng đội.

Như vậy, học sinh Ngôi Sao Hoàng Mai góp mặt trong một đội Vô địch Nhóm, một đội Á quân Nhóm, hai đội giành Huy chương Bạc đồng đội và một đội giành Huy chương Đồng đồng đội.

Tác giả: Minh Phong

Nguồn tin: giaoducthoidai.vn