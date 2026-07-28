Cháy lớn tại khu công nghiệp miền Nam Israel

Ảnh minh họa. (Nguồn: AFP)

Theo phóng viên TTXVN tại Israel, một vụ hỏa hoạn quy mô lớn đã bùng phát tại khu công nghiệp Shaar Hanegev, gần thành phố Sderot ở miền Nam Israel, thiêu rụi 2 nhà máy của các tập đoàn thực phẩm Strauss và Tapugan.

Lực lượng chức năng đã nhanh chóng khống chế tình hình và xác nhận không xảy ra rò rỉ khí amoniac hay các hóa chất nguy hiểm như lo ngại ban đầu.

Theo Cơ quan Cứu hỏa và cứu nạn Israel, đám cháy bùng phát tại khu nhà kho của khu công nghiệp, khiến lực lượng cứu hỏa phải triển khai quy mô lớn để ngăn lửa lan rộng.

Ban đầu, 13 đội chữa cháy được điều động tới hiện trường, sau đó tăng lên 53 đội cùng sự hỗ trợ của các đơn vị từ nhiều địa phương khác. Hai máy bay chữa cháy cũng được huy động để hỗ trợ dập lửa từ trên không.

Trong quá trình chữa cháy, 2 lính cứu hỏa bị thương nhẹ và được đưa đến bệnh viện để điều trị. Ngoài ra, 1 người dân bị ngạt khói nhẹ và đã được các nhân viên y tế chăm sóc ngay tại hiện trường.

Do có thông tin về khả năng rò rỉ khí amoniac, lực lượng cứu hộ đã triển khai các biện pháp ứng phó khẩn cấp. Tuy nhiên, sau khi kiểm tra, Cơ quan Cứu hỏa và cứu nạn cùng Bộ Bảo vệ môi trường Israel xác nhận không phát hiện bất kỳ vụ rò rỉ hóa chất độc hại nào và không có nguy cơ đối với cộng đồng xung quanh.

Chính quyền thành phố Sderot đã yêu cầu người dân sinh sống tại khu dân cư gần hiện trường ở trong nhà, đóng kín cửa sổ và hạn chế ra ngoài cho đến khi đám cháy được khống chế hoàn toàn.

Cảnh sát Israel cũng phong tỏa các tuyến đường dẫn vào khu vực, đồng thời điều tiết giao thông nhằm bảo đảm an toàn cho người dân và tạo điều kiện cho lực lượng cứu hỏa làm nhiệm vụ.

Ảnh hưởng từ vụ cháy cũng khiến Công ty Đường sắt Israel tạm thời ngừng cho các chuyến tàu dừng tại ga Sderot cho đến khi điều kiện an toàn được khôi phục.

Trong tuyên bố chính thức, Tập đoàn Strauss cho biết đám cháy xảy ra tại khu nhà kho thuộc khu công nghiệp Shaar Hanegev, nơi có kho chứa sản phẩm bánh snack của công ty.

Do kho hàng đã được sơ tán kịp thời nên không có thương vong và bên trong cũng không lưu trữ các vật liệu nguy hiểm.

Nguyên nhân vụ cháy hiện vẫn đang được lực lượng chức năng Israel tiếp tục điều tra./.

Tác giả: Thanh Bình

Nguồn tin: vietnamplus.vn