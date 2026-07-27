Khởi tố "bà chủ" Trần Thị Ban dùng heroin trả công cho 4 công nhân

Ngày 27/7, Công an thành phố Hà Nội thông tn, Công an Công an phường Đại Mỗ vừa phát hiện một người phụ nữ cung cấp heroin hằng ngày cho 4 công nhân, sau đó khấu trừ tiền ma túy vào lương cuối tháng.

Cụ thể, vào tối 13/5, Công an phường Đại Mỗ kiểm tra các lán trại tại Khu đô thị Dương Nội, tổ dân phố số 13, phường Đại Mỗ, thành phố Hà Nội.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 4 người gồm Đinh Văn Hùng (sinh năm 1995, thường trú tại tỉnh Phú Thọ), Sùng Nủ Lềnh (sinh năm 1982), Đặng Phúc Minh (sinh năm 1980) và Sùng A Sình (sinh năm 1974, cùng thường trú tại tỉnh Lào Cai) có kết quả xét nghiệm dương tính với heroin.

Tại cơ quan công an, 4 người khai số ma túy sử dụng hằng ngày do Trần Thị Ban (sinh năm 1979, trú tại xã Thượng Bằng La, tỉnh Lào Cai) cung cấp. Chi phí mua heroin sau đó được khấu trừ vào tiền lương của các công nhân vào cuối tháng.

Ngày 10/7/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra triệu tập Trần Thị Ban đến làm việc. Theo cơ quan công an, mặc dù Ban quanh co, không thừa nhận hành vi nhưng các tài liệu, chứng cứ thu thập được cùng lời khai của những người liên quan cho thấy người này đã dùng heroin trả công cho 4 công nhân vào ngày 13/5.

Cơ quan điều tra xác định hành vi của Trần Thị Ban có dấu hiệu cấu thành tội “Mua bán trái phép chất ma túy”, quy định tại khoản 2 Điều 251 Bộ luật Hình sự.

Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can đối với Trần Thị Ban để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.

Tác giả: Trần Sáng

Nguồn tin: gocnhinphaply.nguoiduatin.vn