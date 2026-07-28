Khống chế, bắt giữ Phạm Ngọc Anh SN 1987 tại sân bay Cát Bi

Trước đó, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh tiến hành xác minh tin báo về tội phạm có dấu hiệu "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra trên phạm vi cả nước. Quá trình điều tra xác định Phạm Ngọc Anh (sinh năm 05/10/1987, trú tại thôn Nhan Bầu, xã Hà Đông, TP. Hải Phòng) là người có liên quan trực tiếp đến vụ việc.

Đối tượng Phạm Ngọc Anh

Qua công tác nghiệp vụ, lực lượng chức năng phát hiện Phạm Ngọc Anh đã mua vé máy bay chặng TP.HCM - Hải Phòng, dự kiến hạ cánh xuống sân bay Cát Bi vào lúc 19h35 ngày 06/7. Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh đã liên hệ với Phòng Quản lý xuất nhập cảnh CATP Hải Phòng để phối hợp triển khai phương án bắt giữ.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lãnh đạo Phòng Quản lý xuất nhập cảnh CATP Hải Phòng đã chỉ đạo Ban chỉ huy Đội An ninh hàng không triển khai các biện pháp nghiệp vụ, bố trí lực lượng và phương tiện kịp thời hỗ trợ triệu tập đối tượng.

Vào lúc 20h cùng ngày, Đội An ninh hàng không (Phòng Quản lý xuất nhập cảnh CATP Hải Phòng) đã tiếp cận thành công, khống chế và bàn giao đối tượng Phạm Ngọc Anh cho Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh để xử lý theo đúng quy trình pháp luật.

Ghi nhận sự phối hợp kịp thời và hiệu quả này, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh đã gửi lời cảm ơn đến Lãnh đạo, Ban chỉ huy cùng các chiến sĩ Đội An ninh hàng không, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh CATP Hải Phòng.

Theo Công an thành phố Hải Phòng

Tác giả: Kim Linh

Nguồn tin: Phụ nữ mới