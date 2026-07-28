Nghệ An: Trao tặng nhà tình nghĩa cho Mẹ Việt Nam Anh hùng và thương binh hạng 1/4 có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 81%

Các đại biểu trao quà của chương trình cho ba Mẹ Việt Nam Anh hùng ở các xã: Đại Huệ và Kim Liên, tỉnh Nghệ An.

Các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Hà Thị Nga, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Nguyễn Khắc Thận, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An và đại diện lãnh đạo Bộ Nội vụ tham dự chương trình.

Phát biểu tại chương trình, ông Lý Minh Tuấn, Giám đốc Quỹ Thiện Tâm (Tập đoàn Vingroup) cho biết: Trong chương trình lần này, Tập đoàn Vingroup sẽ xây dựng và trao tặng nhà tình nghĩa cho các Mẹ Việt Nam Anh hùng và thương binh hạng 1/4, có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 81% trở lên trên cả nước, mỗi người một căn nhà với trang bị đầy đủ bàn ghế, giường, tủ, tivi và tủ lạnh.

Quang cảnh chương trình trao tặng quà.

Tại 4 thành phố trực thuộc Trung ương, diện tích căn hộ dự kiến khoảng 75m²; tại các địa phương khác là khoảng 100m², cao từ 2 đến 3 tầng.

Trường hợp các Mẹ hay các thương binh nặng không có nhu cầu nhận nhà sẽ được quy đổi thành tiền mặt hoặc sổ tiết kiệm. Tập đoàn hỗ trợ hằng tháng với mức 5 triệu đồng/tháng cho con dưới 18 tuổi của các liệt sĩ trong toàn quốc cho đến khi trưởng thành.

Ông Lý Minh Tuấn, Giám đốc Quỹ Thiện Tâm (Tập đoàn Vingroup) phát biểu tại chương trình.

Bên cạnh đó, Tập đoàn Vingroup sẽ tài trợ các trang thiết bị máy móc, hệ thống xét nghiệm ADN hiện đại nhằm góp phần rút ngắn thời gian xác định danh tính liệt sĩ nhằm đẩy nhanh tiến độ và hiệu quả của “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”.

Ông Lý Minh Tuấn, Giám đốc Quỹ Thiện Tâm (Tập đoàn Vingroup) thông tin: "Qua tìm hiểu hoàn cảnh thực tế, có gia đình cần xây dựng một căn nhà mới, nhưng cũng có gia đình đã có nhà ở ổn định rồi nên sẽ cần tiền mặt để chăm lo sức khỏe, đời sống sinh hoạt hoặc những nhu cầu thiết thực hằng ngày khác. Do vậy, Tập đoàn sẽ linh hoạt áp dụng 2 hình thức tặng quà là xây nhà hoặc tiền mặt, sổ tiết kiệm có giá trị tương đương căn nhà".

Đồng chí Hà Thị Nga, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát biểu tại chương trình.

Tại từng địa phương, mức tặng quà tri ân cụ thể như sau: tại thành phố Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh là 1 tỷ đồng/người; thành phố Hải Phòng và thành phố Đà Nẵng là 800 triệu đồng/người. Các tỉnh còn lại là 700 triệu đồng/người.

Thay mặt Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đồng chí Hà Thị Nga, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ghi nhận và đánh giá cao nghĩa cử cao đẹp của Tập đoàn Vingroup đã dành nguồn lực rất lớn để đồng hành cùng Đảng, Nhà nước chăm lo cho người có công với cách mạng trên phạm vi cả nước.

Đồng chí Hà Thị Nga, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trao quà tặng các thương binh.

Theo đồng chí Hà Thị Nga, việc hỗ trợ xây dựng nhà ở có đầy đủ nội thất cho các Mẹ Việt Nam Anh hùng và thương binh nặng không chỉ giúp cải thiện cuộc sống, mà còn thể hiện trách nhiệm, tinh thần sẻ chia và lòng biết ơn sâu sắc của lãnh đạo và công nhân lao động của Tập đoàn Vingroup với những người đã hy sinh, cống hiến xương máu vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Tại Nghệ An, chương trình đã trao tặng 60 suất quà cho 3 Mẹ Việt Nam Anh hùng và 57 thương binh trên địa bàn các xã: Đại Huệ, Kim Liên, Thiên Nhẫn, Vạn An và Nam Đàn.

Đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An trao quà tặng các thương binh.

Từ tỉnh Nghệ An, chương trình sẽ tiếp tục được triển khai trên phạm vi cả nước, để góp phần hỗ trợ các Mẹ Việt Nam Anh hùng, thương binh nặng và gia đình được sống trong những ngôi nhà khang trang, an toàn, đầy đủ tiện nghi hơn. Qua đó tiếp tục lan tỏa mạnh mẽ tinh thần tri ân, khơi dậy trách nhiệm của toàn xã hội trong công tác chăm lo người có công với cách mạng.

"Chương trình trao tặng tượng trưng nhà với sự hỗ trợ của Tập đoàn Vingroup ngày hôm nay là hoạt động an sinh xã hội có ý nghĩa thiết thực, thể hiện đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", "Đền ơn đáp nghĩa" của dân tộc Việt Nam chúng ta; thể hiện trách nhiệm của các tập đoàn kinh tế lớn như Tập đoàn Vingroup. Đây cũng là hành động cụ thể hưởng ứng phong trào đẩy mạnh chăm lo người có công với cách mạng do Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng vừa phát động vào ngày 23/7/2026 vừa qua", đồng chí Hà Thị Nga, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhấn mạnh.

Tác giả: Trần Trung Hiếu

Nguồn tin: nhandan.vn