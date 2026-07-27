Sau nữ Chủ tịch 27 tuổi, PC1 có thêm Tổng Giám đốc mới sinh năm 1991

CTCP Tập đoàn PC1 (HoSE: PC1) vừa công bố hàng loạt quyết định kiện toàn bộ máy quản trị và điều hành sau biến động nhân sự cấp cao. Theo đó, doanh nghiệp bổ nhiệm Tổng Giám đốc, Giám đốc Tài chính (CFO) và Kế toán trưởng mới, đồng thời hoàn tất việc sắp xếp lại Hội đồng quản trị (HĐQT). Các quyết định đều có hiệu lực từ ngày 24/7.

Theo quyết định của HĐQT, ông Lê Văn Dũng được bổ nhiệm giữ chức Tổng Giám đốc kiêm Người đại diện theo pháp luật của PC1. Ông Dũng sinh năm 1991, có trình độ Cử nhân Tài chính - Ngân hàng và trước đó phụ trách Phòng Kế toán thuộc Ban Tài chính của công ty.

HĐQT PC1 đã bầu bà Trịnh Khánh Linh giữ chức Chủ tịch HĐQT (Ảnh: PC1).

Cùng ngày, PC1 bổ nhiệm bà Nguyễn Thanh Hương giữ chức Giám đốc Tài chính (CFO). Bà Hương sinh năm 1984, có trình độ Thạc sĩ Kinh tế và Cử nhân Kế toán. Bên cạnh đó, bà Vũ Thị Hương được bổ nhiệm làm Kế toán trưởng. Bà sinh năm 1991, có trình độ Cử nhân Tài chính - Ngân hàng.

Trước đó, tại Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 24/7, PC1 đã kiện toàn HĐQT khi bầu bổ sung 4 thành viên gồm bà Trịnh Khánh Linh, ông Trịnh Tiến Dũng, bà Vũ Thị Minh Nhật và ông Lê Thành Lương. PC1 đã bầu bà Trịnh Khánh Linh giữ chức Chủ tịch HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2025-2030; ông Trịnh Tiến Dũng là Thành viên HĐQT, còn bà Vũ Thị Minh Nhật và ông Lê Thành Lương là Thành viên HĐQT độc lập.

Theo đó, bà Trịnh Khánh Linh sinh năm 1999, là con gái của ông Trịnh Văn Tuấn (cựu Chủ tịch HĐQT). Về sở hữu cổ phần, bà Linh hiện trực tiếp nắm giữ 4 triệu cổ phiếu PC1 (tỉ lệ 0,79% vốn điều lệ). Ngoài ra bà còn là người đại diện ủy quyền cho gần 88 triệu cổ phiếu khác, tương đương 21,38% vốn điều lệ của tập đoàn này.

Ở chiều ngược lại, doanh nghiệp miễn nhiệm nhiều lãnh đạo cấp cao kể từ ngày 24/7, gồm ông Trịnh Văn Tuấn (Chủ tịch HĐQT), ông Vũ Ánh Dương (Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc), ông Nguyễn Minh Đệ và ông Võ Hồng Quang (Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc), ông Đặng Quốc Trường và bà Trịnh Ngọc Anh (Phó Tổng Giám đốc), bà Trần Thị Minh Việt (Kế toán trưởng). Riêng ông Trịnh Quang Thành thôi giữ chức Phó Tổng Giám đốc theo nguyện vọng cá nhân.

Tác giả: Phạm Thị Thanh Loan

Nguồn tin: nguoiduatin.vn