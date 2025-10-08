Hầu hết các địa phương trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã có điện trở lại

Thiệt hại do bão số 10 gây ra đã ảnh hưởng đến 1.095.887 khách hàng dùng điện trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Bão số 10 khiến 258 cột điện trung áp, 578 cột điện hạ áp do Công ty Điện lực Nghệ An quản lý bị hư hại. Hàng nghìn mét dây điện bị đứt.

Tổng Công ty Điện lực miền Bắc đã huy động 9 đội xung kích hỗ trợ đến từ các Công ty Điện lực: Cao Bằng, Lạng Sơn, Lào Cai, Tuyên Quang, Phú Thọ, Hưng Yên, Hải Phòng, Ninh Bình, Quảng Ninh với tổng số nhân lực khoảng 700 người vào hỗ trợ Công ty Điện lực Nghệ An khắc phục thiệt hại.

Mặc dù thời tiết mưa lớn sau bão, giao thông chia cắt, nhiều khu vực ngập sâu, nhưng các đội điện lực vẫn nỗ lực làm việc ngày đêm để dựng cột, nối dây, thay thiết bị và đóng điện từng phần, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho người dân và hệ thống.

Công nhân nỗ lực khắc phục hạ tầng điện bị hư hỏng.

Theo báo cáo của Công ty Điện lực Nghệ An, đến trưa 8/10, toàn bộ hệ thống điện trên địa bàn tỉnh đã được khôi phục. Lưới điện 110kV đã vận hành ổn định với 16/16 trạm biến áp và 41/41 đường dây được đóng điện.

Ở cấp trung thế, trong tổng số 7.963 trạm biến áp do Điện lực Nghệ An quản lý có 7.957 trạm từng bị ảnh hưởng và toàn bộ đã được khôi phục; riêng 76 trạm trong số này hiện vẫn đang chủ động cắt điện do bị ngập nước, đơn vị sẽ đóng điện trở lại khi điều kiện an toàn được bảo đảm.

Bên cạnh đó, 172 đường dây trung thế bị ảnh hưởng hiện đã được khôi phục, chỉ còn một nhánh rẽ chưa thể cấp điện vì địa bàn còn ngập.

Đến nay, toàn bộ khách hàng này đã được khôi phục điện, đạt tỷ lệ 100% (trừ những khu vực đang chủ động cắt điện do ngập hoặc chưa đủ điều kiện an toàn để đóng điện).

