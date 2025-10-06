TPHCM hỗ trợ tỉnh Nghệ An khắc phục thiệt hại do bão số 10

Đồng chí Bùi Thanh Nhân trao 7 tỷ đồng của Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân TPHCM đến người dân tỉnh Nghệ An

Ngày 6-10, đoàn lãnh đạo TPHCM do đồng chí Bùi Thanh Nhân, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, Chủ tịch Liên đoàn Lao động TPHCM làm trưởng đoàn, đã đến thăm hỏi, động viên và hỗ trợ đồng bào bị thiệt hại do bão lũ gây ra tại tỉnh Nghệ An.

Tham gia cùng đoàn có đồng chí Đại tá Nguyễn Đình Chuẩn, Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh TPHCM.

Đón tiếp đoàn có các đồng chí: Đại tá Đinh Bạt Văn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy Trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An; Kha Văn Tám, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An; Đại tá Phạm Đình Trung, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Nghệ An cùng đại diện lãnh đạo Sở y tế tỉnh Nghệ An.

Thay mặt đoàn công tác, đồng chí Bùi Thanh Nhân bày tỏ sự xúc động khi có mặt tại Nghệ An để thăm hỏi, động viên bà con sau những thiệt hại nặng nề do bão lũ.

Đồng chí Bùi Thanh Nhân phát biểu tại buổi trao hỗ trợ

Đồng chí Bùi Thanh Nhân chia sẻ, trong những ngày bão lũ hoành hành, từ phương Nam, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TPHCM luôn dõi theo từng tin tức và đau đáu hướng về miền Trung ruột thịt, trong đó có Nghệ An. Người dân TPHCM luôn hướng về miền Trung, góp sức động viên bà con vững vàng vượt thử thách.

Hưởng ứng lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về việc quyên góp, hỗ trợ người dân bị thiệt hại do bão số 10 gây ra, Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM đã phát động phong trào ủng hộ, kêu gọi người dân, các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp chung tay giúp đỡ đồng bào vùng bão, lũ. Tính đến 16 giờ ngày 4-10, Ban Cứu trợ Thành phố đã tiếp nhận 1.543 lượt ủng hộ với tổng số tiền hơn 42,4 tỷ đồng.

Lãnh đạo và cán bộ, công chức, người lao động tại TPHCM ủng hộ đồng bào ảnh hưởng bão lũ

Theo đó, Ban Cứu trợ TPHCM cũng đã thực hiện chi hỗ trợ 47,28 tỷ đồng, trong đó có 280 triệu đồng hỗ trợ 56 hộ dân bị ảnh hưởng bởi dông lốc tại TPHCM và 47 tỷ đồng chuyển đến các tỉnh bị thiệt hại như: Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Ninh Bình, Thanh Hóa, Sơn La, Điện Biên, Hưng Yên và Đồng Tháp.

Đồng thời, TPHCM khuyến khích cán bộ, công chức, viên chức, chiến sĩ các lực lượng vũ trang, người hưởng lương từ ngân sách nhà nước (công tác ở cấp thành phố), mỗi người đóng góp ít nhất một ngày lương.

Trao hỗ trợ cán bộ, chiến sĩ có gia đình bị ảnh hưởng do bão số 10

Cùng với nguồn kinh phí, lãnh đạo TPHCM đã chỉ đạo các sở, ban, ngành và các tổ chức chính trị – xã hội triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ thiết thực, trực tiếp tại tỉnh Nghệ An.

Theo đồng chí Bùi Thanh Nhân, đây là tình cảm, tấm lòng của TPHCM, mong Đảng bộ, chính quyền, nhân dân tỉnh Nghệ An sớm vượt qua khó khăn, nhanh chóng ổn định cuộc sống và phát triển.

Tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An, thay mặt đoàn, đồng chí Bùi Thanh Nhân đã trao hỗ trợ 7 tỷ đồng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TPHCM hỗ trợ người dân tỉnh Nghệ An khắc phục thiệt hại do bão số 10 gây ra.

Trao tặng túi thuốc hỗ trợ người dân tại tỉnh Nghệ An

Dịp này, Bộ Tư lệnh TPHCM và Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, tỉnh Nghệ An cũng trao hỗ trợ cán bộ, chiến sĩ có gia đình bị ảnh hưởng do bão số 10 với số tiền 1 tỷ đồng. Sở Y tế TPHCM trao hỗ trợ túi thuốc cho Sở Y tế tỉnh Nghệ An.

Đồng chí Bùi Thanh Nhân trao chi phí hỗ trợ sửa chữa nhà đến người dân xã Lam Thành

Người dân xã Lam Thành bị hư hại nhà cửa, tài sản do bão số 10 gây ra

Cùng ngày, đoàn đã đến xã Lam Thành (tỉnh Nghệ An) trao hỗ trợ sửa chữa nhà cho 10 hộ dân có nhà bị hư hỏng nặng do bão số 10 (mỗi hộ 30 triệu đồng) và 1 túi thuốc gia đình.

Niềm vui của bà Trịnh Thị Xử khi được hỗ trợ chi phí xây lại căn nhà sập do bão số 10

Đồng chí Bùi Thanh Nhân thăm hỏi gia đình người dân bị ảnh hưởng bởi bão số 10

Đoàn cũng cũng trao hỗ trợ 60 triệu đồng để xây dựng mới căn nhà bị sập hoàn toàn của bà Trịnh Thị Xử, ngụ xã Lam Thành.

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An Kha Văn Tám gửi lời cảm ơn sâu sắc trước tình cảm, sự quan tâm của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TPHCM dành cho Nghệ An.

Đồng chí Kha Văn Tám gửi lời cảm ơn Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân TPHCM

Người dân xã Lam Thành trong niềm vui nhận hỗ trợ từ TPHCM

Đồng chí Kha Văn Tám cũng chia sẻ về những thiệt hại nặng nề do bão số 10 gây ra cho người dân tỉnh Nghệ An ngay sau bão số 3 và số 5. Đồng chí khẳng định Ủy ban MTTQ tỉnh sẽ chuyển kịp thời nguồn lực hỗ trợ đến người dân vùng bị ảnh hưởng để sớm ổn định cuộc sống.

