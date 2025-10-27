Hành trình bản lĩnh của quán quân Olympia 2025 Trần Bùi Bảo Khánh

Với tổng điểm 215, Trần Bùi Bảo Khánh, học sinh chuyên Sinh - Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam, đã xuất sắc giành ngôi quán quân Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 25.

Đây là chiếc vòng nguyệt quế thứ hai của ngôi trường danh tiếng này kể từ sau chiến thắng của Phan Minh Đức năm 2010, khép lại hành trình 15 năm chờ đợi đầy cảm xúc của thầy trò Trường Ams.

Ở trận chung kết, Bảo Khánh xuất phát ở vị trí thứ ba nhưng nhanh chóng thể hiện phong độ vững vàng. Nam sinh dẫn đầu phần thi Khởi động với 65 điểm, đứng thứ hai ở Vượt chướng ngại vật với 75 điểm và giữ vị trí thứ hai trong phần Tăng tốc với 180 điểm. Bằng bản lĩnh và chiến thuật hợp lý, Bảo Khánh bứt phá ngoạn mục ở vòng Về đích, cán mốc 215 điểm, hơn thí sinh Thanh Tùng 5 điểm và Nhựt Lam 10 điểm, qua đó giành chiến thắng xứng đáng.

Thế mạnh nổi bật của Bảo Khánh là khả năng phản xạ nhanh, tư duy logic và sự am hiểu đa lĩnh vực. Ở các vòng thi, nam sinh thể hiện sự tập trung cao độ, tốc độ bấm chuông chính xác cùng kỹ năng xử lý linh hoạt trước những câu hỏi suy luận khó, để lại ấn tượng mạnh với khán giả và ban giám khảo.

Trong suốt 12 năm học, Bảo Khánh luôn duy trì thành tích học tập xuất sắc. Trước khi đỗ vào lớp chuyên Sinh của Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam, em theo học lớp chọn của Trường liên cấp Ngôi sao Hà Nội – một trong những đơn vị có truyền thống bồi dưỡng học sinh giỏi của Thủ đô. Năm lớp 9, Bảo Khánh giành giải Nhất học sinh giỏi cấp thành phố các môn Khoa học năm học 2022–2023. Hai năm lớp 10 và 11, em đạt giải Nhì thành phố môn Sinh học và giành Huy chương bạc kỳ thi Olympic Khoa học tự nhiên 2025.

Không chỉ nổi bật về học lực, Bảo Khánh còn tích cực tham gia hoạt động ngoại khóa và hiện là Trưởng ban chuyên môn Câu lạc bộ Tâm lý học của trường. Ngoài thế mạnh về khoa học tự nhiên, nam sinh có sở thích đọc tiểu thuyết và nấu ăn – những hoạt động giúp em mở rộng hiểu biết, thư giãn và rèn luyện khả năng quan sát, kiên trì sau giờ học căng thẳng.

Chia sẻ sau khi giành chiến thắng, Trần Bùi Bảo Khánh cho biết cảm thấy rất vui và tự hào, nhất là khi năm nay cũng là dịp kỷ niệm 40 năm thành lập Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam. “Đây là một trận đấu rất trọn vẹn. Em đã thể hiện được hết năng lực của bản thân và giành được vòng nguyệt quế. Em đã chơi hết sức và không có gì phải tiếc nuối”, nam sinh nói.

Bảo Khánh cho rằng gia đình chính là điểm tựa quan trọng giúp em có được thành tích hôm nay. “Với Olympia, gia đình luôn tạo mọi điều kiện cho em học tập và trải nghiệm, đưa em đến nhiều địa điểm khác nhau để tìm hiểu thêm về văn hóa, xã hội, củng cố kiến thức”, Khánh chia sẻ.

Cô Bùi Thị Thu Hà, giáo viên chủ nhiệm lớp 12 chuyên Sinh, Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam, bày tỏ niềm tự hào: “Tôi vô cùng xúc động về học trò của mình. Năm nay, lớp 12 chuyên Sinh đã có học sinh đoạt Huy chương vàng Olympic Sinh học quốc tế, giờ lại có thêm quán quân Olympia. Khánh tự tin, bình tĩnh trong suốt trận đấu – thậm chí thầy cô ở trường còn căng thẳng hơn em.”

Theo cô Hà, Bảo Khánh là học sinh có trách nhiệm, vui vẻ, hòa đồng và luôn sẵn lòng hỗ trợ bạn bè. “Em giống như một quyển bách khoa toàn thư thu nhỏ, có vốn kiến thức rộng ở cả lĩnh vực tự nhiên và xã hội nhờ thói quen đọc sách, ham học hỏi và đam mê khám phá. Ngoài ngôi vị quán quân Olympia, Khánh còn ba năm liền là học sinh giỏi cấp thành phố môn Sinh học,” cô cho biết.

Chiến thắng của Trần Bùi Bảo Khánh không chỉ khẳng định bản lĩnh và tri thức của nam sinh Thủ đô, mà còn tiếp nối niềm tự hào, truyền thống hiếu học của Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam – cái nôi đào tạo nhiều thế hệ học sinh ưu tú của Thủ đô.

