4 thí sinh vào chung kết Đường lên đỉnh Olympia 2025 là ai?

4 thí sinh vào chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm 2025 - Ảnh: VTV

4 thí sinh vào chung kết Đường lên đỉnh Olympia 2025 là Lê Quang Duy Khoa (Trường THPT chuyên Quốc Học - TP Huế), Nguyễn Nhựt Lam (Trường THPT Cái Bè, Đồng Tháp), Đoàn Thanh Tùng (Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, Khánh Hòa) và Trần Bùi Bảo Khánh (Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam, Hà Nội).

Trận chung kết năm Đường lên đỉnh Olympia 2025 diễn ra lúc 8h30 sáng Chủ nhật tuần này 26-10, với bốn điểm cầu truyền hình trực tiếp tại Huế - Đồng Tháp - Khánh Hòa - Hà Nội, được phát sóng trên VTV3.

Lê Quang Duy Khoa - năm thứ ba liên tiếp cho Quốc Học Huế

Là thí sinh đầu tiên giành vé vào chung kết năm nay, Lê Quang Duy Khoa đã giúp Trường THPT chuyên Quốc Học Huế năm thứ ba liên tiếp có điểm cầu truyền hình Olympia.

Trong cuộc thi quý 1 phát sóng ngày 12-1, Duy Khoa vượt qua ba thí sinh khác đến từ Hà Nội, TP.HCM và Thái Nguyên để giành vòng nguyệt quế với 160 điểm.

Ghi nhận có phong thái thi đấu bình tĩnh, khả năng đọc hiểu nhanh và nắm bắt thời điểm trong phần nhấn chuông giành quyền trả lời, Duy Khoa từng đoạt huy chương bạc kỳ thi tiếng Anh IOE cấp quốc gia và giải nhất cuộc thi Nguyệt Quế Đỏ lần thứ VI.

Duy Khoa còn có sở trường tiếng Anh và lịch sử, yêu thích bóng đá và mong muốn theo đuổi hướng nghiên cứu khoa học.

Trước đó một năm, Võ Quang Phú Đức, Trường THPT chuyên Quốc Học Huế, cũng trở thành quán quân Olympia lần thứ 24 với 220 điểm.

Nguyễn Nhựt Lam - thí sinh từ tỉnh Đồng Tháp vào chung kết năm 2025 - Ảnh: VTV

Nguyễn Nhựt Lam - thí sinh vùng sông nước Cái Bè

Thí sinh thứ hai giành quyền dự thi chung kết năm là Nguyễn Nhựt Lam, học sinh Trường THPT Cái Bè (tỉnh Đồng Tháp). Đây là lần đầu tiên trường này có điểm cầu truyền hình trực tiếp Olympia.

Trong cuộc thi quý 2, Lam đạt 290 điểm, vượt qua các thí sinh khác để giành vòng nguyệt quế.

Có sở trường lịch sử và tiếng Anh, Lam từng nhiều lần thể hiện khả năng ghi nhớ và lập luận mạch lạc ở những phần thi về kiến thức xã hội.

Ngoài học tập, Lam yêu thích âm nhạc. Châm ngôn mà Lam luôn theo đuổi là: "Ước mong mà không kèm khát khao hành động thì dù hy vọng có cánh cũng không bay tới mục đích".

Đoàn Thanh Tùng, quán quân quý 3 cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 25 - Ảnh: TRẦN HOÀI

Đoàn Thanh Tùng - gương mặt đại diện cho Khánh Hòa

Đoàn Thanh Tùng, học sinh THPT chuyên Lê Quý Đôn (Khánh Hòa), là người chiến thắng ở cuộc thi quý 3 với 255 điểm.

Trước đó, Tùng bước vào vòng thi quý với tư cách thí sinh về nhì có điểm tháng cao nhất, nhưng đã vượt lên và giành quyền vào chung kết.

Tùng có sở trường sinh học, yêu thích logic học, sơ đồ và thuật toán - những yếu tố giúp Tùng xử lý tốt các câu hỏi cần tư duy tổng hợp.

Tùng chọn châm ngôn sống: "The past in your head. The future in your hands" (Quá khứ trong đầu, tương lai trong tay). Biệt danh "Kem" cũng được bạn bè đặt cho từ hình ảnh điềm đạm và ít nói của em trong học tập.

Bạn cho biết bản thân đang hướng đến ước mơ trở thành sĩ quan quân đội. Trên sân khấu Olympia, Tùng thường thể hiện phong cách thi đấu chậm rãi, tập trung, có tính toán rõ ràng trong từng quyết định chọn câu hỏi.

Trần Bùi Bảo Khánh - thí sinh cuối cùng vào chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm 2025 - Ảnh: VTV

Trần Bùi Bảo Khánh - ứng viên 'nặng ký' cho vòng nguyệt quế Olympia chung cuộc

Hoàn thành danh sách bốn thí sinh dự thi chung kết năm là Trần Bùi Bảo Khánh, học sinh Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam, người giành chiến thắng ở cuộc thi quý 4 phát sóng ngày 19-10 với 270 điểm.

Trong trận thi này, Bảo Khánh dẫn đầu ở hầu hết các phần thi. Bạn giữ phong độ ổn định ở các phần Vượt chướng ngại vật, Tăng tốc và Về đích, qua đó mang về điểm cầu truyền hình cho Hà Nội.

Trước đó trong cuộc thi tháng, Bảo Khánh từng đạt 295 điểm, một trong những kết quả cao nhất mùa thi năm nay.

Có sở trường sinh học, khả năng ghi nhớ tốt và sở thích đọc sách, nấu ăn, nghe nhạc, Bảo Khánh chia sẻ mình có thói quen ghi nhớ thông tin sau khi quan sát hoặc nghe một lần. Đồng thời luôn cố gắng giữ sự bình tĩnh trong suốt quá trình thi đấu.

Tác giả: Trọng Nhân

Nguồn tin: tuoitre.vn