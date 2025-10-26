Thời gian:
Hotline: 0978.928.730
     

Video

Trần Bùi Bảo Khánh: Tự hào về hành trình tại Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 25

Ngay sau khi giành được vòng nguyệt quế tại Chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 25, Trần Bùi Bảo Khánh (Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam, Hà Nội) đã có những chia sẻ đầu tiên về chiến thắng của mình.

Tác giả: Nguyên Bảo - Danh Khang

Nguồn tin: tuoitre.vn

TIN LIÊN QUAN
TIN LIÊN QUAN
  Từ khóa: Trần Bùi Bảo Khánh ,Đường lên đỉnh Olympia ,hành trình

BÀI MỚI ĐĂNG

BÀI ĐỌC NHIỀU

TOP