Ngay sau khi giành được vòng nguyệt quế tại Chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 25, Trần Bùi Bảo Khánh (Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam, Hà Nội) đã có những chia sẻ đầu tiên về chiến thắng của mình.
Trần Bùi Bảo Khánh: Tự hào về hành trình tại Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 25
