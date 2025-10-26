Ai sẽ là nhà vô địch Đường lên đỉnh Olympia 2025?

Chung kết Đường lên đỉnh Olympia 2025 diễn ra vào 8 giờ 30 sáng Chủ nhật, 26-10, với các điểm cầu tại địa phương có thí sinh tham dự và được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV3, Đài Truyền hình Việt Nam.

Thứ tự xuất phát của 4 thí sinh.Ảnh: Chương trình Đường lên đỉnh Olympia

Thí sinh giành chiến thắng trận chung kết năm sẽ nhận được vòng nguyệt quế, cúp kỷ niệm cùng phần thưởng trị giá 40.000 USD và cơ hội du học.

Trước đó, ngày 24-10, tại trường quay S14, Đài Truyền hình Việt Nam, Ban tổ chức đã tiến hành bốc thăm thứ tự xuất phát cho 4 thí sinh tranh tài ở trận chung kết.

Theo đó, Lê Quang Duy Khoa (THPT chuyên Quốc học Huế) xuất phát đầu tiên, tiếp theo lần lượt là Đoàn Thanh Tùng (THPT chuyên Lê Quý Đôn, Khánh Hòa), Trần Bùi Bảo Khánh (THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam) và Nguyễn Nhựt Lam (THPT Cái Bè, Đồng Tháp).

Giành chiến thắng ở cuộc thi quý 1 Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 25 với 160 điểm, Lê Quang Duy Khoa (Trường THPT chuyên Quốc học, Huế) là thí sinh đầu tiên ghi tên mình vào trận chung kết năm. Với thành tích này, Duy Khoa đã mang cầu truyền hình trận chung kết năm lần thứ 3 liên tiếp về với Huế.

Thí sinh Lê Quang Duy Khoa vị trí 1, thí sinh Đoàn Thanh Tùng vị trí 2. Ảnh: VTV

Đây cũng là lần thứ 8 Trường THPT chuyên Quốc học Huế góp mặt trong trận chung kết Olympia. Trường cũng là nơi có nhiều thí sinh lọt vào chung kết năm nhất tính đến nay, trong đó có 3 quán quân: Hồ Ngọc Hân (năm 2009), Hồ Đắc Thanh Chương (năm 2016) và Võ Quang Phú Đức (năm 2024).

Nguyễn Nhựt Lam (Trường THPT Cái Bè, tỉnh Đồng Tháp) là thí sinh giành tấm vé thứ 2 vào trận chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 25 sau khi giành chiến thắng cuộc thi quý 2 với 290 điểm. Nhựt Lam cũng là thí sinh có điểm số ở cuộc thi quý cao nhất trong 4 thí sinh dự chung kết năm.

Thí sinh Trần Bùi Bảo Khánh vị trí 3, thí sinh Nguyễn Nhựt Lam vị trí 4

Đoàn Thanh Tùng (Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, Khánh Hòa) là thí sinh thứ 3 ghi tên mình vào trận chung kết năm sau khi chiến thắng ở cuộc thi quý 3 với 255 điểm. Nếu Thanh Tùng chiến thắng ở trận chung kết năm thứ 25, Khánh Hòa sẽ lần đầu tiên có quán quân Đường lên đỉnh Olympia.

Trần Bùi Bảo Khánh (Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam, Hà Nội) là thí sinh cuối cùng ghi tên mình vào trận chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm 2025 sau khi giành chiến thắng ở cuộc thi quý 4 với tổng điểm 270.

Nam sinh Hà Nội cho biết thời gian qua đã xem lại các trận đấu của bản thân để rút kinh nghiệm, đồng thời theo dõi đối thủ để chuẩn bị tốt nhất cho trận chung kết.

Chung kết Đường lên đỉnh Olympia 2025 hứa hẹn cuộc tranh tài hấp dẫn, kịch tính giữa 4 "nhà leo núi", những thí sinh xuất sắc nhất trong hành trình chinh phục vòng nguyệt quế năm thứ 25 của chương trình.

Điểm cầu Hoàng Thành Thăng Long - TP Hà Nội. Ảnh: VTV

Năm nay, cùng với điểm cầu từ trường quay Đài Truyền hình Việt Nam, có 4 điểm cầu trong trận chung kết Đường lên đỉnh Olympia được tổ chức tại những địa danh mang tính biểu trưng cho địa phương.

Cụ thể, điểm cầu TP Hà Nội: Cổng Đoan Môn - Hoàng Thành Thăng Long; điểm cầu Đồng Tháp: Công viên Lạc Hồng; điểm cầu TP Huế: Nhà hát sông Hương; điểm cầu Khánh Hòa: Quảng trường 2/4.

Tác giả: N.Dung

Nguồn tin: Báo Người lao động