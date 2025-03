Hàng chục thanh niên nhà trai bị giữ lại tại đám cưới vì chiếc iPhone 16 "không cánh mà bay" và câu nói của cô gái bị mất điện thoại gây tranh cãi

Mới đây, trên mạng xã hội chia sẻ đoạn clip ghi lại sự việc xảy ra trong một đám cưới diễn ra vào tối ngày 8/3 vừa qua.

Theo dõi hình ảnh trong đoạn clip cho thấy, một nhóm thanh niên bên phía nhà trai đã sang chơi tại hôn trường của nhà gái vào buổi tối trước hôm diễn ra lễ cưới chính thức. Tuy nhiên, trong quà trình ăn bánh uống trà tại đây thì một thành viên bên phía nhà gái được cho là đã bị "thất lạc" 1 chiếc điện thoại iPhone 16.

Your browser does not support the video tag.

Mặc dù không có bằng chứng cụ thể, nhưng tất cả hàng chục thanh niên nam nữ của phái đoàn nhà trai đã được giữ lại để hỗ trợ tìm kiếm chiếc điện thoại thất lạc. Điều này không chỉ khiến không khí đám cưới trở nên căng thẳng mà còn tạo ra một cảnh tượng khó xử cho những người bị nghi oan.

Do không hài lòng với cách ứng xử của nhà gái, một thanh niên được cho là bạn của chú rể đã lên sân khấu nói, "Bây giờ tôi hỏi, nếu như không tìm thấy điện thoại thì có phải đổ tại nhà trai hay không. Tôi yêu cầu báo chính quyền vào cuộc".

Một thanh niên khác đến chơi đám cưới bày tỏ bức xúc, "Bây giờ thời gian có hạn. Nhà gái mất điện thoại và đề nghị nhà trai hỗ trợ. Thế nếu như đến 5h sáng vẫn không tìm được thì làm như thế nào".

Một số thanh niên tỏ thái độ bức xúc khi không có bằng chứng rõ ràng về sự liên quan của mình đối với chiếc điện thoại mất tích. Tuy nhiên, họ vẫn kiên nhẫn hợp tác, vì không muốn sự việc ảnh hưởng đến mối quan hệ giữa hai gia đình trong ngày trọng đại này.

Thế nhưng, cái kết lại khiến nhiều người bất ngờ hơn cả. Bởi sau khi giữ nhà trai lại để tìm kiếm thì chiếc điện thoại lại được tìm thấy theo cách chẳng ai ngờ.

Ngay sau đó, một cô gái bên phía nhà gái đã xuất hiện trên sân khấu và ngập ngừng nói, "Dạ, kính thưa hội hôn của mình. Câu chuyện mất điện thoại của nhà gái là do bạn của nhà gái bất cẩn, và chúng con xin phép xin lỗi cả hội hôn và xin lỗi cả nhà gái chứ không phải là do nhà gái hay ai cả.

Bản thân con là người mất tài sản và bản thân con có thông báo đến cô dâu nhờ bên nhà trai hỗ trợ mình thôi ạ. Một lần nữa, con xin phép được gửi lời xin lỗi đến cả hội hôn nhà mình ạ".

Theo đó, được biết, do bạn gái đó cất điện thoại ở đâu đó nên không tìm thấy nên đã nghĩ là bị kẻ gian lấy mất. Tuy nhiên, sau đó chiếc điện thoại đã được tìm thấy.

Sự việc không có gì to tát nhưng việc hàng chục nam nữ thanh niên phía nhà trai bị giữ lại đã khiến nhiều người cảm thấy khó chịu. Một số người cho rằng phía bên cô dâu và người bạn đã xử lý không khéo léo trong tình huống lần này.

Bởi nó không chỉ gây ra căng thẳng trong gia đình, sự việc còn khiến nhiều người lên tiếng chỉ trích cách xử lý thiếu tinh tế của nhà gái, làm cho không khí của một ngày trọng đại trở nên nặng nề và khó chịu.

"Tự dưng mất vui. Nhà có đám cưới người qua người lại nhiều có tài sản phải cất cẩn thận. Tự dưng cả đám sang chơi lại thành nghi phạm trộm cắp, ai chẳng nóng mắt. Tại sao kiểm tra nhà trai mà không xin lỗi nhà trai. Dỗi thật sự", tài khoản P.L chia sẻ.

"Cần xin lỗi nhất là phía họ nhà trai ấy chứ sao lại xin lỗi nhà gái với cả hôn trường. Tự dưng đang vui vui lại bị nghi ngờ thành kẻ trộm. Quê là quê! Xong đến cuối cùng cũng không được lời xin lỗi tử tế nữa", một tài khoản bức xúc.

"Đám cưới là ngày vui của hai gia đình, vậy mà cô gái lại xử lý như thế này, không chỉ gây căng thẳng mà còn làm xấu đi hình ảnh của họ. Dù là vì chiếc điện thoại hay vì bất kỳ lý do gì, sự việc cần phải được giải quyết một cách văn minh và tôn trọng lẫn nhau", một dân mạng chia sẻ.

Tác giả: Nam An

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn