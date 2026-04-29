Hai thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường nghỉ hưu từ 1-5

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trịnh Việt Hùng trao Huân chương Lao động hạng Nhất và hạng Nhì cho 4 thứ trưởng - Ảnh: KHƯƠNG TRUNG

Ngày 28-4, Bộ Nông nghiệp và Môi trường tổ chức lễ trao tặng Huân chương Lao động cho 4 thứ trưởng.

Tại buổi lễ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ Phạm Tân Tuyến đã công bố quyết định của Chủ tịch nước về việc tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất cho các Thứ trưởng Phùng Đức Tiến, Trần Thanh Nam, Hoàng Trung và tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì cho Thứ trưởng Nguyễn Quốc Trị.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trịnh Việt Hùng trao Huân chương Lao động hạng Nhất và hạng Nhì cho 4 thứ trưởng.

Cũng tại buổi lễ, Bộ trưởng Trịnh Việt Hùng đã trao quyết định của Thủ tướng cho hai Thứ trưởng Phùng Đức Tiến và Trần Thanh Nam nghỉ hưu theo chế độ từ 1-5, đồng thời trao biểu trưng ghi nhận đóng góp của hai ông đối với sự nghiệp của ngành.

Ông Hùng nhấn mạnh việc trao tặng Huân chương Lao động là sự ghi nhận xứng đáng của Đảng, Nhà nước đối với những đóng góp bền bỉ, trách nhiệm và hiệu quả của 4 thứ trưởng trong suốt quá trình công tác.

Đây cũng là dịp để toàn ngành nhìn lại chặng đường phát triển, với nhiều nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức, đóng góp quan trọng vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Bộ trưởng Trịnh Việt Hùng trao biểu trưng ghi nhận đóng góp của hai thứ trưởng Phùng Đức Tiến và Trần Thanh Nam trong sự nghiệp của ngành và trao quyết định nghỉ hưu cho hai ông - Ảnh: KHƯƠNG TRUNG

Với Thứ trưởng Phùng Đức Tiến và Trần Thanh Nam, ông Hùng khẳng định ở bất kỳ vị trí công tác nào, hai thứ trưởng đều thể hiện rõ phẩm chất chính trị, năng lực chuyên môn và tinh thần trách nhiệm cao.

Ông Tiến và ông Nam cùng tập thể lãnh đạo Bộ chủ động, linh hoạt trong chỉ đạo điều hành, góp phần giúp toàn ngành vượt qua nhiều thách thức, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Như vậy, từ 1-5, lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Môi trường có Bộ trưởng Trịnh Việt Hùng và 7 thứ trưởng gồm các ông, bà: Nguyễn Hoàng Hiệp, Nguyễn Thị Phương Hoa, Lê Công Thành, Nguyễn Quốc Trị, Hoàng Trung, Võ Văn Hưng và Đặng Ngọc Điệp.

Ông Phùng Đức Tiến (sinh năm 1964, quê ở Bắc Ninh) là tiến sĩ ngành chăn nuôi, đại biểu Quốc hội khóa XIII, XIV, XVI. Trong quá trình công tác, ông Tiến có nhiều năm công tác ở Viện Chăn nuôi (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cũ) trước khi chuyển sang Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội làm Ủy viên, Ủy viên thường trực rồi Phó chủ nhiệm. Đầu tháng 11-2018, ông được Thủ tướng điều động, bổ nhiệm giữ chức thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. Sau khi hợp nhất Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Bộ Tài Nguyên và Môi trường, ông được Thủ tướng điều động, bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường. Sau khi nghỉ hưu, ông Tiến tiếp tục làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội khóa XVI và Phó chủ tịch Hội Thủy sản Việt Nam.

Ông Trần Thanh Nam (sinh năm 1964, quê ở Đồng Tháp) là tiến sĩ triết học. Ông Nam có nhiều năm công tác tại tỉnh Kiên Giang cũ và từng làm Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Kiên Giang, Bí thư Tỉnh đoàn Kiên Giang, Bí thư Huyện ủy An Minh, Giám đốc Sở Nông nghiệp và phát triển nông nghiệp tỉnh Kiên Giang, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Kiên Giang. Từ 9-2013 đến tháng 2-2025, ông Nam giữ chức Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Từ tháng 3-2025, ông giữ chức Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường.

