Bộ Quốc phòng đề xuất nâng hỗ trợ lên 5 tháng tiền lương với sĩ quan nghỉ hưu trước hạn tuổi

Ảnh minh họa - Ảnh: TTO

Bộ Quốc phòng đang lấy ý kiến dự thảo nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều ở 3 nghị định của Chính phủ về chế độ trợ cấp một lần khi thôi phục vụ trong quân đội đối với sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng.

Đề xuất nâng mức hỗ trợ

Dự thảo đề xuất sửa đổi, bổ sung quy định về chế độ, chính sách đối với sĩ quan thôi phục vụ tại ngũ, sĩ quan tại ngũ hy sinh, từ trần...

Cụ thể, sĩ quan thuộc diện dôi dư do thay đổi tổ chức hoặc thay đổi biểu tổ chức, biên chế theo quyết định của cấp có thẩm quyền.

Sĩ quan hết hạn tuổi giữ chức vụ chỉ huy, quản lý đơn vị mà quân đội không còn nhu cầu bố trí sử dụng, khi nghỉ hưu trước hạn tuổi cao nhất theo cấp bậc quân hàm được trợ cấp một lần bằng 5 tháng tiền lương cho mỗi năm nghỉ hưu trước hạn tuổi.

Sĩ quan không thuộc trường hợp trên, do sắp xếp tổ chức bộ máy, cơ cấu lại, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ mà thôi giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý theo quyết định của cấp có thẩm quyền hoặc được cấp có thẩm quyền bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý thấp hơn nhưng có nguyện vọng nghỉ hưu trước tuổi và được cấp có thẩm quyền đồng ý.

Với trường hợp này khi nghỉ hưu trước hạn tuổi cao nhất theo cấp bậc quân hàm được trợ cấp một lần bằng 5 tháng tiền lương cho mỗi năm nghỉ hưu trước hạn tuổi.

Sĩ quan không thuộc 2 trường hợp trên, trong năm trước liền kề hoặc trong năm xét nghỉ hưu trước hạn tuổi được cấp có thẩm quyền kết luận không còn đủ tiêu chuẩn về sức khỏe phục vụ quân đội, khi nghỉ hưu trước hạn tuổi cao nhất theo cấp bậc quân hàm được trợ cấp một lần bằng 5 tháng tiền lương cho mỗi năm nghỉ hưu trước hạn tuổi.

Ngoài chế độ được hưởng theo quy định trên, sĩ quan khi nghỉ hưu trước hạn tuổi cao nhất theo cấp bậc quân hàm không bị trừ tỉ lệ lương hưu do nghỉ hưu trước hạn tuổi.

Đồng thời được hưởng chế độ bảo hiểm xã hội, chế độ ưu đãi người có công với cách mạng (nếu có) theo quy định pháp luật hiện hành và được trợ cấp một lần theo thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc.

Cụ thể, sĩ quan có từ đủ 20 năm công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc trở lên, với 20 năm đầu công tác được trợ cấp bằng 5 tháng tiền lương. Với số năm còn lại (từ năm thứ 21 trở đi), mỗi năm được trợ cấp bằng 0,5 tháng tiền lương.

Sĩ quan có từ đủ 15 năm đến dưới 20 năm công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, được trợ cấp bằng 5 tháng tiền lương.

Trường hợp giải quyết chế độ không đúng theo quy định, thực hiện thu hồi, nộp ngân sách nhà nước số tiền trợ cấp một lần đã chi trả và xem xét trách nhiệm các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan.

Như vậy, dự thảo nâng mức hưởng trợ cấp cho mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi từ 3 tháng lên mức 5 tháng tiền lương hiện hưởng.

Đồng thời bổ sung điều kiện hưởng chế độ, chính sách khi quân đội sắp xếp tổ chức bộ máy, cơ cấu lại, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ mà quân đội không còn nhu cầu bố trí, sử dụng hoặc không còn đủ điều kiện về sức khỏe.

Đề xuất nâng các mức trợ cấp với sĩ quan phục viên

Dự thảo đề xuất nâng các mức trợ cấp với sĩ quan phục viên. Theo đó, sĩ quan thôi phục vụ tại ngũ không đủ điều kiện để nghỉ hưu, nghỉ theo chế độ bệnh binh hoặc không chuyển ngành được thì phục viên.

Khi phục viên, ngoài hưởng chế độ bảo hiểm xã hội và các chế độ khác theo quy định của pháp luật (nếu có) còn được hưởng trợ cấp tạo việc làm bằng 3 tháng tiền lương.

Được hỗ trợ đào tạo học nghề hoặc giới thiệu việc làm tại các tổ chức giới thiệu việc làm của các bộ, ngành, đoàn thể, địa phương và các tổ chức kinh tế - xã hội khác.

Ngoài ra sĩ quan còn được hưởng trợ cấp phục viên một lần, cứ mỗi năm công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc được trợ cấp bằng 1,5 tháng tiền lương.

So với quy định cũ, mức hưởng trợ cấp tạo việc làm với sĩ quan phục viên được nâng lên từ 6 tháng tiền lương cơ sở lên mức 3 tháng tiền lương hiện hưởng.

Mức hưởng trợ cấp phục viên (thôi việc) với thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc được nâng từ 1 tháng lên 1,5 tháng tiền lương.

Đề xuất này nhằm bảo đảm thống nhất với mức hưởng chế độ trợ cấp một lần với cán bộ, công chức, viên chức thôi việc khi thực hiện tinh giản biên chế tại nghị định 154/2025.

Tác giả: Thành Chung

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ