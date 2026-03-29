Nghỉ hưu lương 11 triệu, tôi tái hôn với người kém 3 tuổi, vừa đăng ký xong thì con ông liền nhờ một việc

Tôi năm nay 59 tuổi, nghỉ hưu đã hơn 2 năm. Mỗi tháng nhận lương hưu 11 triệu đồng, không phải quá dư dả nhưng cũng đủ để tôi sống thoải mái, không phải lo lắng từng bữa ăn hay hóa đơn điện nước. Sau bao năm làm việc, tôi từng nghĩ quãng đời còn lại sẽ trôi qua nhẹ nhàng, bình lặng, có phần cô đơn nhưng quen dần rồi cũng ổn.

Chồng tôi mất cách đây 5 năm vì bệnh. Khoảng thời gian đó thực sự là những ngày dài nặng nề nhất trong đời. Căn nhà từng ấm áp bỗng trở nên trống trải lạ thường. Có những buổi tối, tôi ngồi một mình nhìn vào khoảng không, nghe tiếng đồng hồ tích tắc mà thấy lòng trống rỗng đến đáng sợ.

Con cái tôi đều đã lập gia đình, sống và làm việc ở xa. Chúng thương mẹ, tuần nào cũng gọi điện hỏi han, nhưng tôi hiểu chúng còn bao nhiêu lo toan riêng. Tôi không muốn mình trở thành gánh nặng tinh thần của con.

Rồi một ngày, tôi quyết định thay đổi. Tôi tham gia sinh hoạt ở khu phố, đi tập dưỡng sinh, thi thoảng theo mấy cô bạn đi du lịch. Cuộc sống dần có màu sắc trở lại. Và cũng chính trong một buổi sinh hoạt cộng đồng như thế, tôi gặp ông.

Ông tên Hùng, kém tôi 3 tuổi, cũng góa vợ. Lúc đầu chỉ là những câu chào hỏi xã giao, rồi dần dần thành quen. Ông là người vui tính, nói chuyện có duyên, lại biết quan tâm người khác. Những buổi chiều, chúng tôi cùng đi bộ quanh hồ, nói đủ thứ chuyện trên đời từ chuyện con cái đến những ký ức cũ.

Có lần ông nói với tôi, giọng trầm xuống:

- Ở tuổi này rồi, người ta không cần gì lớn lao, chỉ cần có người để nói chuyện mỗi ngày là đủ.

Câu nói đó chạm vào lòng tôi. Tôi nhận ra mình cũng đang cần một người như vậy.

Tôi quyết định tái hôn khi gần 60 tuổi. (Ảnh minh họa)

Chúng tôi đến với nhau rất nhẹ nhàng, không ồn ào, không phô trương. Khi ông ngỏ ý muốn tiến xa hơn, tôi đã suy nghĩ rất nhiều. Không phải vì tôi không có tình cảm, mà vì tôi sợ. Sợ những điều tiếng, sợ con cái không đồng ý, sợ cuộc sống lại một lần nữa xáo trộn.

Nhưng cuối cùng, tôi vẫn chọn bước tiếp. Vì tôi hiểu, hạnh phúc ở tuổi này không đến nhiều lần. Con tôi khi biết chuyện thì khá bất ngờ, nhưng rồi cũng ủng hộ. Chúng chỉ dặn tôi một câu:

- Mẹ sống vui là tụi con yên tâm rồi.

Thế là chúng tôi quyết định đăng ký kết hôn. Hôm đó, trời nắng đẹp. Hai chúng tôi, mỗi người cầm một tờ giấy đăng ký kết hôn, vừa bước ra khỏi ủy ban mà lòng nhẹ nhõm, vui như trẻ lại. Tôi còn đùa:

- Già rồi mà cũng có ngày hồi hộp như đi cưới lần đầu.

Ông cười hiền:

- Miễn là mình thấy hạnh phúc là được.

Nhưng niềm vui chưa kịp trọn vẹn thì một tình huống bất ngờ xảy ra. Ngay trước cổng ủy ban, một chàng trai trẻ đứng đó, dáng vẻ có phần lo lắng. Khi thấy chúng tôi, cậu lập tức tiến lại gần. Tôi nhận ra đó là Tuấn, con trai của ông.

Tôi thoáng khựng lại. Trước đó, tôi có nghe ông kể Tuấn đang gặp khó khăn trong công việc, việc kinh doanh không thuận lợi, còn nợ nần một khoản không nhỏ. Tôi chợt nghĩ, liệu cậu ấy có đến vì tiền?

Tuấn đứng trước mặt tôi, hơi cúi đầu rồi nói:

- Dì ơi, dì có thể giúp cháu một việc được không?

Tôi vô thức siết nhẹ chiếc túi trong tay. Không phải tôi keo kiệt, nhưng tôi sợ. Sợ rằng nếu chuyện tiền bạc chen vào, mọi thứ sẽ trở nên phức tạp. Như hiểu được sự lo lắng của tôi, Tuấn vội nói tiếp:

- Dì đừng hiểu lầm, cháu không đến xin tiền. Cháu chỉ muốn nhờ dì cho cháu lời khuyên.

Câu nói đó khiến tôi bất ngờ. Tôi nhìn kỹ gương mặt Tuấn, có chút mệt mỏi nhưng ánh mắt lại rất nghiêm túc. Tuấn kể về việc kinh doanh thất bại, về những sai lầm của mình và cả áp lực đang gánh trên vai. Nhưng điều khiến tôi xúc động là câu cuối cùng của cậu ấy:

- Cháu không muốn bố phải lo nữa. Cháu muốn tự đứng lên, nhưng không biết bắt đầu lại từ đâu.

Tôi bỗng thấy lòng mình mềm lại. Một người trẻ, trong hoàn cảnh khó khăn mà vẫn giữ được suy nghĩ như vậy thật đáng trân trọng. Tôi nhẹ nhàng nói:

- Nếu cháu đã muốn làm lại, dì sẽ giúp trong khả năng của mình. Nhưng nhớ là phải tự đứng bằng đôi chân của mình, dì chỉ là người góp ý thôi.

Tuấn gật đầu, mắt đỏ lên, còn chồng tôi đứng bên cạnh, im lặng nhưng ánh mắt đầy tự hào.

Nghỉ hưu hơn 2 năm, tôi tái hôn. (Ảnh minh họa)

Từ hôm đó, tôi bắt đầu đồng hành cùng Tuấn theo một cách rất đặc biệt. Tôi không có tiền để đầu tư cho cậu ấy, nhưng tôi có kinh nghiệm sống, có những mối quan hệ tích lũy bao năm. Tôi giúp cậu ấy nhìn lại những sai lầm, hướng nó đi chậm lại, chắc chắn hơn.

Có những buổi tối, ba người chúng tôi ngồi cùng nhau, vừa ăn cơm vừa bàn chuyện tương lai. Không khí gia đình mà tôi từng nghĩ sẽ không bao giờ có lại, giờ đây lại hiện diện một cách ấm áp.

Vài tháng sau, công việc của Tuấn dần ổn định, không phải thành công rực rỡ ngay lập tức, nhưng đủ để cậu ấy có niềm tin tiếp tục. Một lần, Tuấn nói với tôi:

- Dì không chỉ giúp cháu cách làm ăn, mà còn giúp cháu hiểu lại cách sống.

Tôi nghe mà thấy lòng mình ấm lạ thường. Ở tuổi này, tôi không còn mong cầu điều gì lớn lao, chỉ cần mỗi ngày trôi qua có người để trò chuyện, có tiếng cười trong nhà, có cảm giác mình vẫn còn hữu ích, thế là đủ.

Tôi từng nghĩ tái hôn là một quyết định mạo hiểm. Nhưng bây giờ nhìn lại, tôi thấy đó là một lựa chọn đúng đắn. Bởi vì hạnh phúc, đôi khi không phải là bắt đầu lại từ đầu, mà là tìm được những con người sẵn sàng cùng mình đi tiếp đoạn đường còn lại bằng sự chân thành và ấm áp.

Tác giả: Cẩm Tú

