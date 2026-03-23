Hai nhóm thanh niên "hỗn chiến" lúc rạng sáng

Công an TP Hải Phòng ngày 22-3 đã triệu tập 20 đối tượng liên quan đến vụ hỗn chiến vào rạng sáng cùng ngày tại đường An Bình, phường Kiến An, khiến 4 nam thanh niên bị thương.

Hai nhóm thanh niên lao vào nhau "hỗn chiến" (Ảnh cắt từ clip)

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 2 giờ 15 phút ngày 22-3, tại đường An Bình, phường Kiến An (đoạn ngã 3 giao cắt đường An Bình với đường Lê Duẩn, Kiến An) đã xảy ra vụ việc 2 nhóm nam thanh niên đánh nhau bằng điếu cày, vỏ chai thủy tinh, gạch, mũ bảo hiểm... Hậu quả, 4 nam thanh niên trong hai nhóm bị thương.

Ngay sau khi nhận được thông tin, đại tá Bùi Trung Thành, Phó Giám đốc, Thủ trưởng cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Hải Phòng, đã chỉ đạo Công an phường Kiến An, phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự khẩn trương điều tra, làm rõ. Trong ngày 22-3, cơ quan công an đã tập 20 đối tượng liên quan, tiếp tục xác minh, xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Các đối tượng liên quan đến vụ "hỗn chiến"

Đại tá Bùi Trung Thành cũng chỉ đạo Phòng Cảnh sát Hình sự phối hợp với Công an cấp xã kiên quyết ngăn chặn, xử lý dứt điểm tình trạng các nhóm thanh thiếu niên tụ tập, mang theo hung khí, điều khiển phương tiện gây mất an ninh trật tự, nhất là thời gian gần đây, trên tuyến đường Nguyễn Lương Bằng, thuộc địa bàn các phường Lê Thanh Nghị, Tứ Minh, TP Hải Phòng.

Tác giả: Tr.Đức

Nguồn tin: Báo Người Lao Động