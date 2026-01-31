'Hỗn chiến' ở quán nhậu 8 năm trước, 6 người bị bắt tạm giam

6 người bị bắt tạm giam - Ảnh: TRANG PHƯƠNG

Ngày 30-1, Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Đà Nẵng cho biết đã thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 6 người để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.

6 người bị bắt gồm Trần Công Vương (41 tuổi, trú phường Hội An Đông, TP Đà Nẵng), Trần Trung Tiến (42 tuổi), Nguyễn Bảo Ninh (41 tuổi, cả hai cùng trú phường Hội An, TP Đà Nẵng), Phạm Tấn Phú (32 tuổi), Phạm Tấn Lâm (41 tuổi) và Châu Bảo Khánh (33 tuổi, cả ba cùng trú xã Cư Pui, tỉnh Đắk Lắk).

Kết quả điều tra xác định tối 24-12-2018, Phạm Tấn Phú cùng nhóm bạn tổ chức tiệc sinh nhật tại quán Nhị Trương, khối phố Thanh Nam, phường Cẩm Châu, TP Hội An, Quảng Nam (nay là phường Hội An Đông, thành phố Đà Nẵng).

Trong quá trình ăn nhậu, nhóm của Phú gồm những người trên và Phạm Tấn Lâm, Châu Bảo Khánh đã xảy ra mâu thuẫn với nhóm Trần Công Vương, Nguyễn Bảo Ninh, Trần Trung Tiến và Lê Tấn Doãn ngồi bàn bên cạnh.

Hai nhóm đã sử dụng ly, chén, ghế, vỏ chai bia ném và đánh nhau, làm hư hỏng nhiều tài sản của quán, gây mất an ninh trật tự nghiêm trọng.

Đáng chú ý trong lúc hỗn loạn, anh Đ.V.T. (sinh năm 1984, trú phường Hội An Đông) là khách đang ngồi nhậu cùng bạn bè đã bị nhóm trên ném vật cứng trúng vào mắt phải, gây thương tích với tỉ lệ tổn hại sức khỏe lên đến 56%.

Quá trình điều tra xác định có dấu hiệu tội phạm, ngày 2-4-2019, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hội An (cũ) đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự.

Tuy nhiên do chưa xác định được bị can, vụ án bị tạm đình chỉ điều tra vào ngày 2-8-2019.

Đến ngày 4-11-2025, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng ra quyết định phục hồi điều tra vụ án để tiếp tục làm rõ.

Ngày 19-1-2026, Cơ quan cảnh sát điều tra đã ra quyết định bổ sung khởi tố vụ án, đến ngày 20-1 thì có quyết định khởi tố bị can, áp dụng biện pháp bắt tạm giam đối với các đối tượng liên quan. Các quyết định trên đã được Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 10, thành phố Đà Nẵng phê chuẩn.

Riêng Lê Tấn Doãn hiện không có mặt tại địa phương, qua xác minh của Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an TP Đà Nẵng xác định Doãn đã xuất cảnh ngày 21-2-2024 qua cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài và chưa có thông tin nhập cảnh trở lại.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng đang tiếp tục xác minh, truy bắt người này để xử lý theo quy định pháp luật.

Tác giả: Lê Trung

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ