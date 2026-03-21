Điều tra vụ hỗn chiến tại bãi đá Miền Đông

Clip: Làm rõ vụ ẩu đả bằng hung khí gây náo loạn ở TPHCM

Ngày 21-3, Công an xã Thường Tân phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an TPHCM lập hồ sơ, làm việc với 4 người gồm Lê Hiền (28 tuổi, ngụ xã Ngãi Giao), Trần Văn Chung (32 tuổi, quê Gia Lai), Đặng Văn Nam (35 tuổi, quê Đồng Nai) và Điệp Văn Khánh (42 tuổi, quê Cà Mau) để điều tra hành vi rượt đuổi, tấn công nhau gây thương tích.

Theo thông tin ban đầu, tối 19-3, Công an xã Thường Tân tiếp nhận tin báo về việc một nhóm người xảy ra mâu thuẫn tại khu vực bãi đá Miền Đông. Sau đó, các đối tượng đã dùng hung khí rượt đuổi, chém nhau, gây mất an ninh trật tự tại khu vực.

Công an làm việc với nhóm thanh niên hỗn chiến tại bãi đá Miền Đông.

Hình ảnh từ camera ghi lại và lan truyền trên mạng xã hội cho thấy, sau khi xảy ra lời qua tiếng lại, các bên lao vào xô xát.

Nhóm người cầm hung khí (nghi dao) truy đuổi, tấn công nhau ở cự ly gần. Trong lúc bị truy đuổi, một người bỏ chạy rồi quay lại nhặt hung khí để chống trả. Hai bên giằng co, tấn công qua lại khiến ít nhất 2 người bị thương.

Qua xác minh, cơ quan công an xác định Hiền, Chung và Nam là những người rượt đuổi, tấn công Khánh. Trong quá trình chống trả, Khánh đã gây thương tích cho Chung và Nam ở vùng đầu và lưng.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an TPHCM phối hợp Công an xã Thường Tân nhanh chóng truy xét các đối tượng liên quan. Riêng Điệp Văn Khánh đã đến cơ quan công an đầu thú sau khi được vận động.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra vụ việc.

Tác giả: Nguyễn Tiến

Nguồn tin: Báo Người lao động