Hai nhân viên gác chắn tàu bị hành hung khi đang làm nhiệm vụ

Theo thông tin ban đầu, khoảng hơn 20h ngày 6.4, tại khu vực đường ngang Trần Cao Vân (quận Thanh Khê), khi rào chắn đường sắt đã hạ xuống và đèn tín hiệu chuyển đỏ để đảm bảo an toàn cho đoàn tàu sắp đi qua, một phụ nữ trung niên điều khiển xe máy vẫn cố tình tìm cách vượt qua.

Hình ảnh từ camera an ninh cho thấy, mặc dù hai nhân viên gác chắn liên tục ra tín hiệu cảnh báo, yêu cầu dừng lại, người phụ nữ này không chấp hành mà vẫn dắt xe tiến sát khu vực đường ray.

Đáng chú ý, không dừng lại ở hành vi vi phạm quy định an toàn giao thông đường sắt, người này cùng một phụ nữ khác bất ngờ lao vào hành hung hai nữ nhân viên đang làm nhiệm vụ.

Một người dân sinh sống gần hiện trường cho biết, tại vị trí gác chắn có một khe hở nhỏ, trước đó đã được nhân viên dùng đá chèn lại nhằm ngăn các phương tiện luồn lách qua khi rào chắn đã hạ. Tuy nhiên, người phụ nữ nói trên đã tự ý lấy đá ra để tìm cách vượt qua khu vực nguy hiểm.

Ngay sau khi nhận tin báo, lực lượng công an đã có mặt tại hiện trường để xử lý, đồng thời tiến hành thu thập thông tin, chứng cứ phục vụ công tác điều tra.

Camera ghi lại hình ảnh người phụ nữ dắt xe máy lách qua gác chắn

Công ty CP Đường sắt Quảng Nam - Đà Nẵng cũng đã có báo cáo gửi Công an phường Thanh Khê và Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam về vụ việc. Theo báo cáo, sự việc xảy ra tại Km788+515 khi hệ thống tín hiệu đã hoạt động đầy đủ, đèn đỏ bật, gác chắn hạ xuống, tàu đang đến gần.

Hai nhân viên gác chắn là T.T.D.T và N.T.M.T đã thực hiện đúng quy trình, liên tục cảnh báo và ngăn chặn. Tuy nhiên, người phụ nữ vi phạm không những không chấp hành mà còn có hành vi tấn công, gây ảnh hưởng đến sức khỏe của hai nhân viên.

Hậu quả, hai nữ nhân viên gác chắn bị ảnh hưởng sức khỏe và phải đến cơ sở y tế để kiểm tra, theo dõi.

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Tác giả: Đức Hoàng

Nguồn tin: baovanhoa.vn