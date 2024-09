Hai mỹ nhân chuyển giới Vbiz nổi tiếng châu Á: Một người trở thành "phú bà", một người lâm cảnh vỡ nợ

Gần đây, thông tin liên quan tới chuyện Á hậu Lương Mỹ Kỳ vỡ nợ 10 tỷ đồng, phải bán tất cả các kênh mạng xã hội để trả nợ. Một người tự nhận là trợ lý cũ của Lương Mỹ Kỳ chia sẻ, thời điểm sang Thái Lan tham dự cuộc thi Miss Fabulous International 2023, người đẹp đã phải lo 20 vé máy bay, thêm tiền váy áo và cả tiền cho ekip.

Người này nói: "Lương Mỹ Kỳ phải hốt hụi, mà mọi người biết là hốt hụi chót, đi thi xong về bể nợ luôn, thật sự rất là tội nghiệp". Chính vì vỡ nợ mà Lương Mỹ Kỳ phải bán cả fanpage cùng kênh TikTok cá nhân với hơn 400.000 lượt theo dõi để gom góp tiền trả nợ.

Câu chuyện vỡ nợ của Lương Mỹ Kỳ hiện đang gây xôn xao dư luận. Bên cạnh việc thảo luận, không ít người còn bày tỏ sự thương xót trước số phận của Lương Mỹ Kỳ. Thậm chí có người còn "gọi tên" Hương Giang. Nhiều netizen cho rằng, Hương Giang và Lương Mỹ Kỳ đều cùng bước ra từ những cuộc thi hoa hậu chuyển giới quốc tế, nhưng lại có số phận hoàn toàn khác nhau.

Hương Giang và Lương Mỹ Kỳ đều là những mỹ nhân chuyển giới Vbiz nổi tiếng châu Á, nhưng lại có số phận khác nhau

Người hóa "phú bà"

Vào năm 2018, Hương Giang khiến khán giả vỡ òa khi vượt qua 26 thí sinh xuất sắc để giành lấy chiếc vương miện danh giá nhất tại cuộc thi Miss International Queen (Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế).

Những ai theo dõi hành trình của Hương Giang thì đều biết, để đạt được thành công lớn tại đấu trường nhan sắc chuyển giới đình đám này, nàng hậu đã phải trải qua quá trình vô cùng khó khăn.

Hương Giang giành được vương miện Miss International Queen 2018

Hương Giang đã chứng minh cho công chúng thấy rằng, chiến thắng của cô tại Miss International Queen năm nào không phải là sự may mắn. Theo đó, thay vì "ngủ quên trên chiến thắng", sau khi trở về từ cuộc thi, Hương Giang đã không ngừng nỗ lực. Nàng hậu năng nổ hoạt động ở mọi lĩnh vực từ ca hát, gameshow, thiện nguyện... Hương Giang từng ngồi ở vị trí quan trọng trong các chương trình, cuộc thi lớn như: Người ấy là ai?, The New Mentor, Miss Universe Vietnam... Với lượng chương trình khủng, Hương Giang còn được nhiều người đặt cho danh xưng "bà trùm mới" của chương trình thực tế.

Sau khi trở về từ cuộc thi, Hương Giang hoạt động rất tích cực ở nhiều lĩnh vực

Từ năm 2019, Hương Giang đã thành lập công ty riêng mang tên TNHH Hương Giang Entertainment. Tới tháng 4/2023, nhiều nguồn tin tiết lộ rằng, công ty của nàng hậu đã tăng vốn điều lệ từ 2 tỷ đồng lên 10 tỷ đồng.

Nàng hậu được gọi là "bà trùm mới" của show thực tế

Bên cạnh sự nghiệp thành công, Hương Giang còn khiến dân tình xuýt xoa khi sở hữu nhiều bất động sản lớn. Ở Hà Nội, nàng hậu đã mua tặng bố mẹ căn biệt thự hạng sang, giá trị khủng. Ngoài ra, Hương Giang cũng tự tậu cho mình một căn biệt thự cả chục tỷ đồng ở TP.HCM. Tới năm 2022, nàng hậu lần nữa gây chú ý khi vào Đà Nẵng chỉ đề xem nhà và nhanh chóng "chốt hạ" một căn nhà được cho là trị giá 3.3 tỷ đồng. Với độ mát tay trong bất động sản, nhiều người còn nhận xét, nàng hậu không khác gì một "phú bà".

Người vỡ nợ hàng chục tỷ

Cũng tham gia một cuộc thi hoa hậu chuyển giới, nhưng cuộc sống của Lương Mỹ Kỳ lại trái ngược hoàn toàn với Hương Giang. Tháng 12/2023, tại Chung kết Miss Fabulous International, Lương Mỹ Kỳ đã giành được ngôi vị Á hậu 2. Dù nhận sash Á hậu, nhưng danh vị của Lương Mỹ Kỳ lại bị đánh giá thấp bởi độ uy tín và bề dày lịch sử cuộc thi.

Lương Mỹ Kỳ giành được vị trí Á hậu 2 tại Miss Fabulous International 2023

Trước khi trở thành Á hậu 2 tại Miss Fabulous International, Lương Mỹ Kỳ từng giành được vị trí Á hậu 1 tại Hoa hậu Chuyển giới Việt Năm 2020. Nghiễm nhiên cô trở thành đại diện Việt Nam tham dự cuộc thi Miss International Queen 2023 được tổ chức tại Thái Lan. Tuy nhiên, người đẹp lại nhường vé dự thi cho Nguyễn Hà Dịu Thảo, người đẹp đăng quang Hoa hậu Chuyển giới Việt Nam 2023.

Thực tế, hình ảnh của Lương Mỹ Kỳ không mấy đẹp trong mắt công chúng. Thậm chí, cô còn từng bị yêu cầu tước vương miện vì "hành xử chợ búa". Nguyên nhân bắt nguồn từ một show thời gian vào tháng 3/2022. Trong show này, Lương Mỹ Kỳ đã có hành động xách váy khi catwalk được cho là không đẹp mắt, thiếu tinh tế với trang phục.

Lương Mỹ Kỳ và ồn ào "xách váy"

Trước lời bình luận từ công chúng, Lương Mỹ Kỳ không lựa chọn yên lặng mà lập tức lên livestream đáp trả: "Cái đầm đó rất khó đi, ai đi cũng sẽ bị vướng vào chân. Tôi thích thì tôi xách. Việc xách váy lên để catwalk là đúng... ai muốn để xụi, bại liệt thì cứ để vậy mà đi. Tôi thích diễn nét như vậy".Lương Mỹ Kỳ sau đó bị chỉ trích vì có thái độ bốc đồng, sử dụng ngôn từ không phù hợp.

Sau khi trở về từ cuộc thi, Lương Mỹ Kỳ không có nhiều hoạt động nổi bật. Bẵng đi một thời gian không lộ diện, mới đây Lương Mỹ Kỳ đã trở lại. Tuy nhiên lần trở lại này tình trạng của Lương Mỹ Kỳ chẳng hề tốt đẹp. Theo đó, trên mạng xuất hiện thông tin, Lương Mỹ Kỳ vỡ nợ số tiền lên tới 10 tỷ đồng. Thậm chí, cô đã phải bán toàn bộ fanpage, kênh TikTok cá nhân hơn 400.000 follow của mình để trả bớt nợ.

Lương Mỹ Kỳ được cho là vỡ nợ 10 tỷ đồng

Tác giả: Hà Phương

Nguồn tin: Phụ nữ Mới