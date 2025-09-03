Hai mẹ con c.h.ế.t thương tâm sau va chạm với xe tải

Hiện trường vụ tai nạn khiến hai mẹ con tử vong thương tâm - Ảnh: MINH TUẤN

Trưa 3-9, lực lượng Công an phường Trung Mỹ Tây (TP.HCM) vẫn đang phối hợp lực lượng Phòng Cảnh sát giao thông (PC08) Công an TP.HCM phong tỏa, khám nghiệm, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn thương tâm khiến hai người tử vong.

Khoảng 10h cùng ngày, xe máy do người phụ nữ (chưa rõ danh tính) điều khiển chở theo bé gái (nghi là 2 mẹ con) chạy trên đường Dương Thị Mười, hướng từ đường Nguyễn Ảnh Thủ đi đường Đông Bắc.

Khi đến đoạn giao với đường Dương Thị Hoa thuộc phường Trung Mỹ Tây (TP.HCM) thì xảy ra va chạm với xe tải chạy cùng chiều.

Vụ va chạm khiến cả hai ngã xuống đường, bị bánh xe tải cán tử vong tại chỗ. Lực lượng chức năng cùng cảnh sát giao thông có mặt phong tỏa, khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân.

Trước đó, lúc 7h30 cùng ngày, người dân sống trên đường Lê Văn Khương, đoạn giao đường Trịnh Thị Dối, xã Đông Thạnh, TP.HCM (huyện Hóc Môn cũ) nghe tiếng động mạnh. Họ chạy đến thì thấy một phụ nữ đã tử vong bên cạnh xe máy, gần đó là xe đầu kéo.

Nạn nhân tử vong được xác định là bà L.T.N. (60 tuổi). Qua trích xuất camera, thời điểm trên bà N. được một người chở trên xe máy. Lúc này có xe đầu kéo chạy cùng chiều phía sau.

Xe máy bất ngờ chạy rẽ trái rồi xảy ra va chạm với xe đầu kéo, bà N. tử vong tại chỗ, người còn lại bị thương.

