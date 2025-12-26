Giải cứu thành công nam thanh niên rơi xuống hố sâu 10m khi đi làm rẫy

Khoảng 15h ngày 26/12, một vụ tai nạn hy hữu đã xảy ra tại khu vực rẫy thuộc phường Phước Long, tỉnh Đồng Nai. Nạn nhân được xác định là anh Đ.M.T (SN 2006, trú tại phường Phước Long).

Theo thông tin ban đầu, trong lúc đang đi làm rẫy, anh T. vô tình bước trúng nắp đậy bằng gỗ của một hố sâu. Do nắp gỗ đã mục nát sau thời gian dài, anh T. không kịp phản ứng và bị rơi thẳng xuống hố có độ sâu khoảng 10m, đường kính hố chỉ rộng từ 70–80cm.

Nạn nhân được đưa lên bờ (ảnh cắt từ video)

Ngay sau khi nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy-Cứu hộ cứu nạn khu vực 13, Công an tỉnh Đồng Nai đã nhanh chóng điều động xe chỉ huy cùng các cán bộ, chiến sĩ khẩn trương đến hiện trường. Phối hợp cùng công an phường, lực lượng y tế và người dân địa phương, các chiến sĩ cứu nạn đã nhanh chóng triển khai phương án tiếp trợ.

Qua trao đổi, nạn nhân vẫn còn tỉnh táo, nên lực lượng đã nhanh chóng triển khai phương án cứu hộ.

Lực lượng đã tiếp oxy bằng cách thả bình khí thở Dranger xuống đáy hố để đảm bảo không khí cho nạn nhân. Tiếp nước uống và liên tục giao tiếp để giữ cho nạn nhân sự tỉnh táo. Bên cạnh đó, sử dụng dây cứu nạn, tạo đai an toàn và các nút buộc chuyên dụng để cố định nạn nhân trong không gian hẹp.

Nhờ sự phối hợp nhịp nhàng và chính xác, lực lượng cứu hộ đã đưa được anh T. lên khỏi hố sâu an toàn. Sau khi lên mặt đất, nạn nhân đã được bàn giao ngay cho Trung tâm Y tế khu vực Phước Long để sơ cấp cứu và tiếp tục theo dõi sức khỏe. Hiện tình trạng của anh T. đã ổn định.

Tác giả: Thiên Lý

Nguồn tin: Báo VOV