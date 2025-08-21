Thời gian:
Hotline: 0978.928.730
     

Xã hội

Va chạm với xe khách trên Quốc lộ 6, 2 người tử vong

Khoảng hơn 2h sáng nay (21/8), tại Km165+100, Quốc lộ 6, thuộc địa phận bản Lóng Luông, xã Vân Hồ, tỉnh Sơn La đã xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng làm 2 người tử vong.

Thông tin ban đầu được biết, xe ô tô khách mang biển kiểm soát 26B-004.33, di chuyển theo hướng Hà Nội – Sơn La khi đến vị trí trên đã xảy ra va chạm với xe máy không gắn biển kiểm soát (quá trình khám nghiệm phương tiện sau tai nạn phát hiện biển kiểm soát 26G1-284.10 cất trong cốp xe máy), di chuyển theo hướng ngược lại.

Hiện trường vụ tai nạn

Cú va chạm mạnh khiến 2 người trên xe máy tử vong tại chỗ; 2 phương tiện bị hư hỏng. Nguyên nhân vụ tai nạn đang được các lực lượng chức năng điều tra, làm rõ.

Tác giả: Trấn Long

Nguồn tin: Báo VOV

TIN LIÊN QUAN
TIN LIÊN QUAN
  Từ khóa: quốc lộ 6 ,xe khách ,va chạm ,2 người tử vong

BÀI MỚI ĐĂNG

BÀI ĐỌC NHIỀU

TOP