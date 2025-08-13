Va chạm với xe tải, một học sinh đi xe điện tử vong

Hiện trường vụ tai nạn trưa nay tại phường Đồng Hới, tỉnh Quảng Trị.



Theo một số người có mặt tại hiện trường, thời điểm này, một học sinh trung học cơ sở ở phường Đồng Hới điều khiển xe máy điện chở theo em D.P.P.G (sinh năm 2015, học sinh tiểu học cùng phường Đồng Hới) di chuyển qua khu vực này thì xảy ra va chạm với xe ô-tô tải mang biển kiểm soát 73C-131.34 do anh P.N.S trú tại phường Đồng Sơn điều khiển.

Hậu quả, em D.P.P.G ngã xuống đường bị xe tải cán qua người tử vong tại chỗ.

Nhận được tin báo, lực lượng cảnh sát giao thông cùng Công an phường Đồng Hới có mặt để phong tỏa hiện trường, phân luồng giao thông và tổ chức khám nghiệm, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Tác giả: Hoàng Phương

Nguồn tin: nhandan.vn