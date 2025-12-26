Nghệ An: Triệu tập 06 đối tượng lạng lách, đánh võng, gây mất trật tự an toàn giao thông

Trước đó, vào khoảng 21 giờ ngày 24/12/2025, tại khu vực ngã tư giao đại lộ Lê Nin và đường Nguyễn Sỹ Sách, một nhóm thanh, thiếu niên điều khiển phương tiện có hành vi lạng lách, đánh võng, gây mất an ninh trật tự, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông. Quá trình vi phạm, các đối tượng không đội mũ bảo hiểm, phương tiện không gắn gương chiếu hậu, không chấp hành tín hiệu đèn giao thông (vượt đèn đỏ) và không có giấy phép lái xe theo quy định.

Các đối tượng cùng phương tiện vi phạm

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Lãnh đạo Phòng CSGT đã chỉ đạo Đội CSGT đường bộ số 4 khẩn trương trích xuất dữ liệu từ hệ thống camera giám sát, xác minh, làm rõ và triệu tập 06 đối tượng vi phạm lên làm việc. Các đối tượng gồm: Nguyễn Minh Hiếu (sinh năm 2007), trú tại khối 4; B.V.L. (sinh năm 2008), trú tại khối 2, cùng phường Thành Vinh; N.N.Đ.K. (sinh năm 2009), trú tại xóm Đông Tiến; P.V.V. (sinh năm 2009), trú tại xóm Phúc Long; N.K.N (sinh năm 2008), trú tại xóm Đại Huệ và L.N.N. (sinh năm 2008), trú tại xóm Đồng An, cùng xã Hưng Nguyên.

Hiện, Phòng CSGT đang hoàn tất hồ sơ, thủ tục để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Tác giả: Ngọc Anh - Trọng Tuấn

Nguồn tin: congan.nghean.gov.vn