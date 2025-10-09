Hai cơn bão khiến 80 người chết và mất tích, thiệt hại hàng chục nghìn tỉ đồng

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng và các công điện của Thủ tướng Chính phủ; hưởng ứng lời kêu gọi của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về việc vận động ủng hộ đồng bào khắc phục hậu quả bão lũ, chiều 8/10, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã phát động quyên góp ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do cơn bão số 10 gây ra.

Theo đó, các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ tổ chức phát động cán bộ, công chức, viên chức và người lao động ủng hộ ít nhất một ngày lương để giúp người dân vùng bão lũ sớm ổn định cuộc sống, khôi phục sản xuất.

Quyền Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng cho biết: Chỉ trong tháng 9 và đầu tháng 10, Việt Nam liên tiếp hứng chịu 5 cơn bão, trong đó bão số 9 (Ragansa), bão số 10 (Bualoi) và bão số 11 (Matmo) gây ảnh hưởng nặng nề đến các tỉnh miền Bắc và miền Trung.

Lực lượng Công an tham gia phối hợp xử lý sự cố đê bối sông Cầu (Thái Nguyên).

Theo thống kê sơ bộ đến ngày 8/10, bão số 10 và số 11 đã làm hơn 80 người chết và mất tích, 195.600 ngôi nhà bị sập, đổ, tốc mái hoặc hư hỏng nặng; 87.000 ha lúa và hoa màu bị ngập, thiệt hại; nhiều tuyến giao thông, trường học, cơ sở y tế, công trình công cộng bị tàn phá, ước tính thiệt hại hàng chục nghìn tỉ đồng.

“Hậu quả bão lũ để lại là rất lớn, đời sống người dân vùng bị ảnh hưởng đang gặp vô vàn khó khăn, nhiều hộ gia đình cần được giúp đỡ kịp thời để sớm ổn định cuộc sống”, Quyền Bộ trưởng Trần Đức Thắng nói.

Trước tình hình đó, Quyền Bộ trưởng Trần Đức Thắng kêu gọi toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong toàn ngành Nông nghiệp và Môi trường chung tay, góp sức giúp đỡ đồng bào vùng bão lũ.

Quyền Bộ trưởng Trần Đức Thắng cũng giao các đơn vị chuyên môn chủ động phối hợp nâng cao chất lượng dự báo, cung cấp thông tin về diễn biến áp thấp nhiệt đới, bão, lũ cho cơ quan chức năng và người dân; tăng cường kiểm tra các công trình thủy lợi, đê kè, hồ chứa có nguy cơ mất an toàn; tham mưu “từ sớm, từ xa” các phương án ứng phó, hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản.

Các đơn vị sản xuất được yêu cầu phối hợp, hướng dẫn địa phương khắc phục hậu quả bão lũ, xây dựng kế hoạch phục hồi sản xuất và sinh kế bền vững, phù hợp với điều kiện từng vùng, gắn với ứng phó biến đổi khí hậu.

Theo thống kê ngay trong chiều 8/10, sau lễ phát động, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã ghi nhận gần 1 tỷ đồng được lãnh đạo, cán bộ, người lao động của Bộ quyên góp, ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do bão lũ.

Tác giả: N.Yến

Nguồn tin: cand.com.vn