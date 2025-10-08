Thủ tướng đến vùng lũ Thái Nguyên, yêu cầu đẩy nhanh khắc phục hậu quả mưa bão

Thủ tướng Phạm Minh Chính lội nước lũ ở Thái Nguyên, yêu cầu cấp bách triển khai các biện pháp ứng phó, khắc phục hậu quả - Ảnh: VGP

Trưa 8-10, Thủ tướng Phạm Minh Chính tới tỉnh Thái Nguyên, thị sát tình hình, thăm hỏi đời sống người dân, kiểm tra, động viên các lực lượng đang làm nhiệm vụ ứng phó mưa lũ, cứu hộ, cứu nạn, khắc phục hậu quả thiên tai, tiếp tế nhu yếu phẩm cho người dân.

Cùng đi có Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang.

Chia sẻ với đau thương mất mát của người dân

Tại phường Phan Đình Phùng, tỉnh Thái Nguyên, thăm hỏi, động viên người dân vùng thiên tai và các lực lượng đang làm nhiệm vụ, Thủ tướng Phạm Minh Chính gửi lời thăm hỏi, chia buồn sâu sắc nhất đến các gia đình có người bị nạn và chia sẻ với những đau thương, mất mát, khó khăn của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân vùng bị thiên tai.

Thủ tướng khẳng định Đảng, Nhà nước rất thấu hiểu, chia sẻ với những mất mát, khó khăn của nhân dân các vùng thiên tai trên cả nước, đã chỉ đạo khẩn trương triển khai các giải pháp cấp thiết nhằm khắc phục nhanh nhất hậu quả bão, mưa lũ và ổn định đời sống nhân dân.

Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Thường trực Ban Bí thư, các công điện của Thủ tướng, đẩy nhanh tiến độ khắc phục hậu quả thiên tai, bão lũ, nhanh chóng ổn định tình hình nhân dân vùng bị ảnh hưởng bởi thiên tai trong thời gian sớm nhất.

Đặc biệt Thủ tướng yêu cầu triển khai ngay các biện pháp cấp bách phòng, chống lũ theo cấp báo động, trong đó tập trung rà soát những khu vực bị ngập sâu, khu vực có nguy cơ xảy ra sạt lở, lũ ống, lũ quét để chủ động di dời, sơ tán dân cư (nhất là người già, trẻ em, các đối tượng yếu thế) ra khỏi các khu vực nguy hiểm, bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân là trên hết, trước hết.

Triển khai công tác hộ đê, bảo đảm an toàn đê điều, hồ đập, huy động tối đa có thể lực lượng, phương tiện, vật tư để kịp thời xử lý các sự cố ngay từ giờ đầu; bằng mọi biện pháp tiếp cận những nơi bị ngập sâu, chia cắt để kịp thời cứu trợ lương thực, thực phẩm cho các hộ có nguy cơ thiếu đói, tuyệt đối không để người dân đói, khát.

Ông mong bà con nhân dân đoàn kết, thương yêu, đùm bọc lẫn nhau trong lúc khó khăn, vượt qua nỗi đau mất mát, sớm ổn định lại cuộc sống.

Về lâu dài, Thủ tướng cho biết sẽ chỉ đạo các bộ ngành, địa phương, cơ quan liên quan nghiên cứu đầu tư nâng cấp, gia cố các công trình, trong đó có hệ thống đê sông Cầu để ứng phó hiệu quả hơn với bão lũ, thiên tai, bảo vệ tốt hơn tính mạng, tài sản người dân.

Thủ tướng thăm hỏi, động viên người dân trong vùng lũ - Ảnh: VGP

Lũ lớn gây ngập lụt, thiệt hại nặng nề nhiều tỉnh phía Bắc

Theo báo cáo của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 7-10 hoàn lưu bão số 11 đã gây mưa to đến rất to tại khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa, đặc biệt tại Thái Nguyên, Bắc Ninh, Lạng Sơn và Hà Nội, tổng lượng mưa nhiều nơi khoảng 300-400mm, cá biệt có nơi trên 560mm.

Trên sông Cầu xuất hiện lũ đặc biệt lớn, tại trạm Gia Bảy, Thái Nguyên đạt đỉnh 29,90m lúc 3h ngày 8-10, trên mức lịch sử năm 2024 (28,81m); đã xảy ra tình trạng ngập lụt tại Bắc Ninh, Lạng Sơn, Cao Bằng, đặc biệt là tại Thái Nguyên.

Trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên có mưa vừa, mưa to đến rất to trên diện rộng, tình hình mưa lũ diễn biến rất phức tạp, gây thiệt hại nặng nề về người, tài sản, hạ tầng và sản xuất, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống nhân dân.

Thống kê sơ bộ, Thái Nguyên có 4 người chết, 2 người mất tích, 2 người bị thương; 5.450 căn nhà bị thiệt hại. Nhiều khu vực sạt lở đất, nhiều tuyến đường giao thông bị ngập lụt, chia cắt. Nhiều xã phường, điểm dân cư bị cô lập.

Tỉnh Thái Nguyên, Quân khu 1, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh, các cơ quan, đơn vị, địa phương đã huy động hàng nghìn cán bộ, chiến sĩ, lực lượng dân quân, an ninh trật tự, thanh niên… cùng nhiều xe ô tô, xuồng máy và các trang thiết bị cứu hộ, cứu nạn để thực hiện ứng phó, hỗ trợ nhân dân.

Ngày 8-10, Thủ tướng đã có quyết định hỗ trợ khẩn cấp 140 tỉ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương năm 2025 cho các tỉnh Thái Nguyên, Cao Bằng, Lạng Sơn và Bắc Ninh để kịp thời cứu trợ, hỗ trợ nhân dân và bước đầu khắc phục hậu quả mưa lũ, trong đó: Thái Nguyên 50 tỉ đồng, Cao Bằng 30 tỉ đồng, Lạng Sơn 30 tỉ đồng và Bắc Ninh 30 tỉ đồng.

Tác giả: Ngọc An

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ