Hai anh em họ ở Đà Nẵng tử vong thương tâm

Lãnh đạo phường Điện Bàn Bắc (TP Đà Nẵng) xác nhận thông tin vào chiều tối 7-11, trên địa bàn xã có 2 em nhỏ bị chết đuối thương tâm.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 18 giờ chiều 7-11, không thấy con trai là L.X.P (SN 2016) và cháu L.X.Ng (SN 2017; là 2 anh em chú, bác ruột, cùng trú tại tổ dân phố Xuân Diệm, phường Điện Bàn Bắc) có mặt ở nhà, anh Lê Xuân Tình (SN 1992) ra khu vực cầu Bầu Sen (tổ dân phố Xuân Diệm) tìm, phát hiện 1 đôi dép và 1 xe đạp ngã trên thành cống nên chạy về gọi người hỗ trợ tìm kiếm.

Đến 18 giờ 15 phút cùng ngày, mọi người phát hiện 2 cháu dưới cống nước tại khu vực Bầu Sen. Mặc dù đã được người dân và lực lượng y tế hỗ trợ sơ cứu nhưng 2 cháu đã tử vong.

Theo nhận định của người dân, khả năng hai cháu đi qua đoạn cống này có nhiều bùn non trơn trượt, bị té ngã xe và rơi xuống cống, dẫn đến sự việc thương tâm trên.

Tác giả: Trần Thường

Nguồn tin: Báo Người lao động