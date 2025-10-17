Bé gái lớp 9 bị xe tải cán tử vong thương tâm trên đường đến trường ở Hà Nội

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 6h50 sáng 17/10, tại nút giao giữa đường Ngọc Hồi với Vành đai 3 (đường Đỗ Mười, đoạn trước cổng bến xe Nước Ngầm) xảy ra vụ va chạm giữa xe đạp với xe tải khiến bé gái điều khiển xe đạp tử vong thương tâm.

Nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: PV



Theo nhân chứng, vào thời điểm trên bé gái điều khiển xe đạp theo hướng từ Ngọc Hồi lên Giải Phóng, khi qua nút giao trên đã va chạm với xe tải mang BKS: 89H-084.XX đang rẽ phải vào hướng đường Đỗ Mười. Hậu quả, xe tải đã cuốn xe đạp và bé gái vào gầm dẫn đến tử vong tại chỗ.

Lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường. Ảnh: PV



"Bé gái học lớp 9 tại phường Hoàng Liệt, thời điểm xảy ra va chạm vẫn đang đeo cặp trên vai đạp xe đến trường", nhân chứng chia sẻ.

Trao đổi với phóng viên, lãnh đạo Đội cảnh sát giao thông đường bộ số 14 xác nhận vụ việc và cho biết: "Sự việc xảy ra vào giờ cao điểm sáng, sau khi xảy ra ngoài việc phối hợp với cơ quan điều tra, đơn vị cũng tăng cường lực lượng phân luồng giao thông".

Hiện nguyên vụ việc đang được điều tra làm rõ.

Tác giả: Văn Ngân

Nguồn tin: Báo VOV