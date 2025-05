Google ra mắt công cụ học ngôn ngữ cá nhân hóa theo tình huống

Google vừa giới thiệu Little Language Lessons, bộ công cụ học ngoại ngữ sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI), nằm trong khuôn khổ Google Labs. Dự án này tận dụng mô hình ngôn ngữ Gemini, giúp cá nhân hóa trải nghiệm học và tăng tính tương tác, phù hợp với các tình huống thực tế.

Trái ngược với cách học truyền thống, Tiny Lesson - thành phần chính trong bộ công cụ - cung cấp các bài học ngắn gọn, lồng ghép từ vựng và ngữ pháp vào các tình huống cụ thể như đặt phòng khách sạn, gọi món ăn hay hỏi đường.

Google cho biết hệ thống sẽ ưu tiên những mẫu câu phù hợp với hoàn cảnh người học. Ví dụ, nếu người dùng chuẩn bị đi du lịch, các bài học sẽ xoay quanh giao tiếp tại sân bay, khách sạn hay nhà hàng.

Một tính năng nổi bật khác là Slang Hang, chuyên hỗ trợ người học tiếp cận tiếng lóng - yếu tố thường thiếu vắng trong giáo trình truyền thống nhưng lại phổ biến trong giao tiếp đời thường. Công cụ này mô phỏng các cuộc trò chuyện giữa người bản xứ, giúp người dùng hiểu cách dùng từ linh hoạt và ngữ điệu tự nhiên.

Ảnh: Getty

Word Cam là tính năng tích hợp camera, cho phép người dùng hướng máy ảnh vào các vật thể xung quanh để nhận từ vựng và mẫu câu liên quan. Ví dụ, khi quét một tách cà phê, hệ thống có thể gợi ý cụm “a cup of coffee” kèm câu hỏi như “Would you like some coffee?” cùng cách phát âm.

Google kỳ vọng phương pháp này sẽ giúp việc học trở nên sinh động và gắn liền với trải nghiệm hàng ngày.

Người học không cần đi theo thứ tự bài cố định. Thay vào đó, họ chỉ cần lựa chọn tình huống đang chuẩn bị như du lịch, thuyết trình hay phỏng vấn, và hệ thống sẽ gợi ý nội dung phù hợp.

Hiện tại, Little Language Lessons đang được cung cấp miễn phí trên nền tảng Google Labs, bước đầu hỗ trợ các ngôn ngữ: tiếng Anh, Đức, Tây Ban Nha, Nga, Hy Lạp, Nhật và Ý. Tuy chưa công bố thời gian phát hành chính thức, Google cho biết đây là bước đầu trong hành trình đưa AI vào giáo dục ngôn ngữ theo cách thực tế và gần gũi hơn.

Việc ra mắt Little Language Lessons cho thấy Google đang cạnh tranh trực tiếp với các ứng dụng học ngôn ngữ khác như Duolingo – nền tảng cũng đang ứng dụng AI để cải thiện khả năng giao tiếp của người dùng. Tuy nhiên, điểm khác biệt của Google nằm ở khả năng cá nhân hóa theo hoàn cảnh và tích hợp với thế giới thực thông qua công nghệ hình ảnh.

Tác giả: Linh Dương

Nguồn tin: baodautu.vn