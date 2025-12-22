Google News bổ sung tính năng nghe tin tức bằng AI

Google đang triển khai một tính năng mới đáng chú ý cho ứng dụng Google News trên cả Android và iOS, mang đến trải nghiệm tiếp cận tin tức theo cách hoàn toàn khác: nghe tin tức thay vì chỉ đọc.

Đây được xem là bước đi tiếp theo của Google trong việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) nhằm tăng mức độ tương tác của người dùng với nội dung báo chí.

Hình minh họa.

Xuất hiện tab “Nghe” mới trên Google News

Sau khi cập nhật ứng dụng Google News, nhiều người dùng sẽ thấy một tab thứ tư mang tên “Nghe” xuất hiện ở thanh điều hướng phía dưới màn hình. Lần đầu mở tab này, ứng dụng sẽ hiển thị thông báo “Mới! Nghe những tin tức hàng đầu buổi sáng”. Biểu tượng của tab là hình tai nghe chụp tai, đi kèm hiệu ứng lấp lánh đặc trưng của Gemini AI.

Tab “Nghe” cho phép người dùng tiếp cận các bản tin dưới dạng âm thanh, phù hợp với những ai có thói quen nghe tin tức khi di chuyển, làm việc hoặc không tiện đọc nội dung trên màn hình.

Google đẩy mạnh AI và hợp tác với các nhà xuất bản

Theo Google, tab “Nghe” là một phần trong chiến lược khám phá cách AI có thể giúp thu hút người dùng tương tác nhiều hơn với Google News. Công ty cho biết họ đang hợp tác chặt chẽ với các nhà xuất bản để thử nghiệm nhiều tính năng mới, trong đó có:

Tóm tắt bài viết bằng AI, giúp người đọc nắm nhanh nội dung chính trước khi quyết định nhấp vào bài viết đầy đủ.

Tóm tắt tin tức bằng âm thanh, hướng đến nhóm người dùng thích nghe hơn là đọc.

Những thử nghiệm này nhằm cung cấp thêm ngữ cảnh cho người dùng, đồng thời mở ra các hình thức tiếp cận nội dung báo chí linh hoạt hơn.

Cách sử dụng tính năng tóm tắt tin tức bằng âm thanh

Để nghe bản tin âm thanh, người dùng chỉ cần nhấn vào tab Nghe, sau đó chọn nút phát ở cuối màn hình để bắt đầu phát trực tuyến bản tóm tắt tin tức của Google News. Thanh điều khiển cho phép điều chỉnh tốc độ phát từ chậm hơn 30% đến nhanh gấp đôi, cùng các tùy chọn tua nhanh 30 giây hoặc tua lại 15 giây.

Menu ba chấm cung cấp thêm lựa chọn, bao gồm truy cập bài viết nổi bật liên quan đến bản tóm tắt âm thanh đang phát, cũng như gửi phản hồi trực tiếp cho Google.

Tính năng Tóm tắt Âm thanh mới trên phiên bản Android và iOS của Google News. Nguồn ảnh: Phone Arena.

Giao diện Material 3 và trải nghiệm đa nhiệm

Nút phát theo phong cách Material 3 sẽ thay đổi hình dạng khi được nhấn. Tiêu đề câu chuyện đang được nghe sẽ hiển thị nổi bật trong một khung lớn phía trên thanh tiến trình. Bên dưới là hai ô nhỏ: ô bên phải hiển thị bài báo chính mà bản tóm tắt âm thanh đang đề cập, trong khi ô bên trái gợi ý các câu chuyện khác để người dùng có thể chọn nghe tiếp.

Đặc biệt, khi thu nhỏ trình phát, tính năng tóm tắt âm thanh sẽ chuyển thành trình phát mini nằm phía trên thanh điều hướng dưới cùng. Điều này cho phép người dùng vừa nghe tin tức, vừa tiếp tục duyệt Google News hoặc lướt web trên điện thoại mà không bị gián đoạn.

Thời điểm triển khai

Tính năng Tóm tắt Tin tức bằng Âm thanh hiện đã được triển khai cho người dùng Android trên phiên bản Google News 5.146.x và dự kiến sẽ sớm có mặt trên iOS trong thời gian tới.

Với tab “Nghe” mới, Google News đang từng bước biến ứng dụng đọc tin truyền thống thành một nền tảng tin tức đa phương thức, nơi người dùng có thể linh hoạt lựa chọn cách tiếp nhận thông tin phù hợp với nhịp sống hiện đại.

Tác giả: Hùng Nguyễn

Nguồn tin: baovanhoa.vn