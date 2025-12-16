Google biến mọi tai nghe thành “máy dịch” thời gian thực

Google vừa công bố loạt nâng cấp lớn cho Google Translate, biến bất kỳ tai nghe nào cũng có thể trở thành “máy dịch” thời gian thực. Với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo Gemini, các tính năng mới không chỉ giúp dịch chính xác hơn mà còn mang đến trải nghiệm giao tiếp tự nhiên, linh hoạt và gần gũi hơn trong đời sống hàng ngày.

Google biến mọi tai nghe thành công cụ dịch thuật thời gian thực

Điểm nhấn đáng chú ý nhất trong đợt cập nhật lần này là tính năng dịch giọng nói trực tiếp qua tai nghe. Trước đây, khả năng này chỉ xuất hiện trên Pixel Buds, nhưng nay Google đã mở rộng cho mọi loại tai nghe, miễn là thiết bị Android có cài ứng dụng Google Translate.

Người dùng chỉ cần mở ứng dụng Dịch, chọn chế độ “Dịch trực tiếp”, đeo tai nghe và bắt đầu cuộc trò chuyện. Bản dịch sẽ được phát ngay trong tai nghe theo thời gian thực, hỗ trợ hơn 70 ngôn ngữ khác nhau. Đáng chú ý, Google không đơn thuần dịch từng từ một cách máy móc mà còn cố gắng giữ lại giọng điệu, nhịp điệu và sự nhấn mạnh, giúp người nghe hiểu rõ mạch hội thoại và phân biệt được ai đang nói.

Tính năng này đặc biệt hữu ích trong các tình huống như trò chuyện với người nước ngoài, tham gia lớp học quốc tế, đi du lịch hoặc theo dõi các nội dung bằng ngôn ngữ khác. Phiên bản beta hiện đã được triển khai tại Mỹ, Mexico và Ấn Độ, và Google xác nhận sẽ mang trải nghiệm này lên iOS vào năm 2026.

Gemini giúp bản dịch tự nhiên hơn, hiểu đúng thành ngữ và tiếng lóng

Song song với dịch trực tiếp, Google cũng đang cải thiện chất lượng dịch nhờ Gemini AI. Một trong những hạn chế lớn nhất của dịch máy truyền thống là việc dịch theo nghĩa đen, đặc biệt với thành ngữ và tiếng lóng. Gemini khắc phục điều này bằng cách phân tích ngữ cảnh, từ đó đưa ra bản dịch đúng ý nghĩa thực sự của câu nói.

Nhờ đó, những cụm từ khó hiểu nếu dịch từng chữ sẽ được chuyển ngữ mượt mà hơn, gần với cách người bản địa sử dụng. Tính năng dịch thông minh này hiện hỗ trợ dịch giữa tiếng Anh và gần 20 ngôn ngữ phổ biến như Tây Ban Nha, Hindi, Trung Quốc, Nhật Bản, Đức… và hoạt động đồng nhất trên Android, iOS cũng như nền tảng web.

Gemini phân tích ngữ cảnh để đưa ra bản dịch phản ánh đúng ý nghĩa của thành ngữ. Nguồn ảnh: Google

Google Translate mở rộng mạnh mẽ sang lĩnh vực học ngôn ngữ

Không dừng lại ở vai trò công cụ dịch, Google Translate đang dần trở thành trợ lý học ngôn ngữ toàn diện. Trong bản cập nhật mới, Google mở rộng các tính năng luyện tập ngôn ngữ sang gần 20 quốc gia, bao gồm Đức, Ấn Độ, Thụy Điển và Đài Loan.

Người dùng nói tiếng Anh có thể luyện tập thêm các ngôn ngữ như tiếng Đức, trong khi người dùng sử dụng các ngôn ngữ như Bengali, Trung Quốc (giản thể), Hà Lan, Hindi, Ý, Romania hay Thụy Điển có thể luyện tiếng Anh trực tiếp trong ứng dụng. Điều này giúp Google Translate tiến gần hơn đến các ứng dụng học ngôn ngữ chuyên biệt, nhưng với lợi thế là miễn phí và tích hợp sẵn trong hệ sinh thái Google.

Các công cụ học tập mới này giúp nó cạnh tranh trực tiếp với các ứng dụng như Duolingo, chẳng hạn, cung cấp cho bạn lựa chọn học ngôn ngữ mới miễn phí. Nguồn ảnh: Google

Vì sao những cập nhật này đặc biệt quan trọng?

Những thay đổi lần này không chỉ nâng cao trải nghiệm người dùng mà còn thể hiện rõ định hướng của Google trong việc ứng dụng AI vào các tình huống thực tế. Việc cho phép dịch giọng nói thời gian thực trên mọi tai nghe giúp Google phổ cập công nghệ, không giới hạn người dùng vào phần cứng riêng biệt.

Đồng thời, việc kết hợp dịch thuật với học ngôn ngữ khiến Google Translate trở thành người bạn đồng hành đáng tin cậy cho cả du lịch, công việc lẫn học tập. Đây cũng là bước đi giúp Google cạnh tranh trực tiếp với các nền tảng học ngôn ngữ phổ biến, mang đến lựa chọn linh hoạt hơn cho người dùng toàn cầu.

Phá vỡ rào cản ngôn ngữ bằng trí tuệ nhân tạo

Không ai có thể thông thạo mọi ngôn ngữ, nhưng với những công cụ AI như Google Translate phiên bản mới, rào cản ngôn ngữ đang dần bị xóa nhòa. Khả năng giao tiếp, học hỏi và kết nối với các nền văn hóa khác trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết.

Đây chính là ví dụ điển hình cho cách trí tuệ nhân tạo có thể trao quyền cho con người, không chỉ bằng sự tiện lợi, mà còn bằng việc mở rộng khả năng giao tiếp và hiểu biết trong một thế giới ngày càng kết nối.

Tác giả: Hùng Nguyễn

Nguồn tin: baovanhoa.vn