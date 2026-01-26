Gói thầu 67 tỷ đồng xây cầu Kẻ Nính (Nghệ An): Dự thầu kiểu “trống đánh xuôi, kèn thổi ngược”

Gói thầu số 07 thuộc Dự án Đầu tư xây dựng cầu Kẻ Nính (Nghệ An) đã tìm được nhà thầu thi công. Ảnh: Lê Chiến

Trong khi đó, thành viên còn lại của Liên danh cam kết bảo hành công trình 24 tháng, dẫn đến Liên danh nhà thầu bị loại ở bước đánh giá về kỹ thuật dù có giá dự thầu cạnh tranh.

Gói thầu có giá 67,902 tỷ đồng, do Sở Xây dựng Nghệ An làm chủ đầu tư, đóng thầu ngày 24/11/2025 với 2 nhà thầu nộp HSDT. Trong đó, Liên danh Công ty CP Quản lý và Xây dựng công trình 487 - Công ty CP Xây dựng đầu tư 289 có giá dự thầu sau giảm giá là 63,851 tỷ đồng, giảm 6% so với giá gói thầu; thời gian thực hiện hợp đồng do Nhà thầu đề xuất là 751 ngày, giảm 329 ngày so với tiến độ mời thầu.

Tuy nhiên, Liên danh bị loại ở bước đánh giá về kỹ thuật. Cụ thể, trong HSDT có 2 cam kết bảo hành của 2 thành viên Liên danh. Trong đó, cam kết bảo hành công trình ngày 22/11/2025 của Công ty CP Quản lý và Xây dựng công trình 487 (thành viên đứng đầu Liên danh) là 24 tháng, nhưng bản cam kết ngày 20/11/2025 của Công ty CP Xây dựng đầu tư 289 là 12 tháng kể từ ngày bàn giao công trình đưa vào sử dụng.

Ngày 2/12/2025, Ban Quản lý bảo trì đường bộ Nghệ An có văn bản yêu cầu Liên danh làm rõ nội dung trên. Ngày 6/12/2025, Liên danh trả lời làm rõ, đính kèm văn bản ngày 5/12/2025 với nội dung: “Công ty CP Xây dựng đầu tư 289 vẫn giữ nguyên cam kết thời gian bảo hành 12 tháng kể từ ngày bàn giao công trình đưa vào sử dụng”.

Trên cơ sở ý kiến của Phòng Thẩm định dự án, ngày 26/12/2025, Ban Quản lý bảo trì đường bộ Nghệ An tiếp tục có văn bản yêu cầu Nhà thầu làm rõ sự thống nhất của phân công nhiệm vụ trong thỏa thuận liên danh với văn bản làm rõ ngày 5/12/2025 do Công ty CP Xây dựng đầu tư 289 ký tên, đóng dấu.

Ngày 27/12/2025, Liên danh có văn bản trả lời (do Công ty CP Quản lý và Xây dựng công trình 487 ký) nêu rõ: “Nhà thầu giữ nguyên nội dung như hồ sơ đã nộp và văn bản cam kết bảo hành ngày 5/12/2025 của Công ty CP Xây dựng đầu tư 289”.

Kết quả, Liên danh Công ty CP Đầu tư phát triển và Xây dựng Quốc tế - Công ty TNHH Minh Quang là nhà thầu duy nhất vượt qua bước đánh giá về kỹ thuật với tổng điểm đạt 85,3/100 điểm và trúng thầu với giá 67,687 tỷ đồng.

Một chuyên gia đấu thầu bình luận, đây là chuyện lạ trong đấu thầu bởi theo logic thông thường, các thành viên trong liên danh đều thực hiện phần công việc được giao để hoàn thành tốt nhất HSDT. Trong trường hợp này lại xảy ra câu chuyện “trống đánh xuôi, kèn thổi ngược” và liên tục lặp lại để tạo sự không thống nhất giữa các thành viên trong Liên danh, dẫn đến bị loại ở bước đánh giá về kỹ thuật dù có giá dự thầu cạnh tranh hơn Liên danh trúng thầu.

Công ty CP Xây dựng đầu tư 289 có địa chỉ ở phường Thành Vinh, tỉnh Nghệ An. Từ năm 2025 đến nay, Nhà thầu đã được Sở Xây dựng Nghệ An công bố trúng nhiều gói thầu như: Gói thầu số 13 Thi công thay thế các tràn trên tuyến ĐT.534D và Km16+500/ĐT.534B thuộc Dự án Đầu tư xây dựng thay thế các tràn trên các tuyến đường tỉnh thuộc địa bàn các huyện miền Tây Nghệ An (giá trúng thầu 22,6 tỷ đồng); Gói thầu Xây lắp công trình thuộc Dự án Sửa chữa hư hỏng nền, mặt đường, hệ thống thoát nước và an toàn giao thông các đoạn Km211+694 - Km215+816, Km220+00 - Km221+00; Km225+805 - Km227+40; sửa chữa, hoàn thiện hệ thống an toàn giao thông (bao gồm cả các điểm trường học), Quốc lộ 48E, tỉnh Nghệ An (27,89 tỷ đồng)…

Trước đó, Ban Quản lý bảo trì đường bộ Nghệ An từng lựa chọn Công ty CP Xây dựng đầu tư 289 thực hiện nhiều gói thầu bảo trì đường bộ trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Theo tìm hiểu, 2 thành viên Liên danh trúng thầu đều có địa chỉ tại Nghệ An, đã được Sở Xây dựng Nghệ An công bố trúng nhiều gói thầu từ năm 2025 đến nay. Chẳng hạn, Công ty TNHH Minh Quang đang tham gia thi công Gói thầu số 10 Thi công xây dựng công trình và áp dụng mô hình thông tin công trình (BIM) thuộc Dự án Xây dựng tuyến đường kết nối giữa đường giao thông nối Quốc lộ 7C (Đô Lương) đi đường Hồ Chí Minh (Tân Kỳ) với Quốc lộ 48E (giá trúng thầu của liên danh là 309,5 tỷ đồng). Công ty CP Đầu tư phát triển và Xây dựng Quốc tế đang triển khai Gói thầu số 06 Xây lắp công trình thuộc Dự án Đầu tư xây dựng nâng cấp tuyến đường giao thông nông thôn Nghĩa Xuân - Minh Hợp, xã Minh Hợp, huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An (34,3 tỷ đồng)…

