Dự án cải tạo, mở rộng Quốc lộ 46 không hoàn thành đúng thời hạn

Dự án cải tạo, mở rộng Quốc lộ 46, đoạn Vinh - Nam Đàn không hoàn thành đúng tiến độ theo chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh Nghệ An.

Việc chậm trễ này gây ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ thi công và mục tiêu hoàn thành công trình trọng điểm của tỉnh.

Đó là nội dung Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Võ Trọng Hải chỉ ra trong Văn bản hỏa tốc số 776/UBND-CN ngày 22/01/2026 của UBND tỉnh Nghệ An về việc đẩy nhanh tiến độ hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng Dự án cải tạo, mở rộng Quốc lộ 46, đoạn Vinh - Nam Đàn.

Đồng thời, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu Giám đốc (thủ trưởng) các sở, ngành, đơn vị liên quan và Thường trực, Ban Thường vụ Đảng ủy, UBND các xã Kim Liên, Đại Huệ, Vạn An nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ được giao.

Theo đánh giá của UBND tỉnh Nghệ An, đến thời điểm hiện tại, tiến độ công tác bồi thường GPMB và di dời hạ tầng kỹ thuật Dự án cải tạo, mở rộng Quốc lộ 46 đoạn Vinh - Nam Đàn hiện vẫn chưa đạt yêu cầu.

Cụ thể, Dự án đã không đáp ứng được thời hạn hoàn thành trước ngày 15/01/2025 theo chỉ đạo trước đó của Bí thư Tỉnh ủy và Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An. Việc chậm trễ này gây ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ thi công và mục tiêu hoàn thành công trình trọng điểm của tỉnh.

Trong công văn, UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu các địa phương, đơn vị phải xử lý dứt điểm các vướng mắc, đảm bảo tiến độ công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng (GPMB) và di dời hạ tầng kỹ thuật Dự án cải tạo, mở rộng Quốc lộ 46 đoạn Vinh - Nam Đàn. Nếu tiếp tục chậm trễ sẽ xử lý trách nhiệm người đứng đầu.

Đoàn công tác của Bộ Xây dựng do Thứ trưởng Nguyễn Tường Văn dẫn đầu đã trực tiếp kiểm tra hiện trường thi công Dự án cải tạo, mở rộng Quốc lộ 46 đoạn Vinh - Nam Đàn dịp tháng 4/2025.

Để đảm bảo nhu cầu đi lại và an toàn giao thông trên tuyến đường huyết mạch dẫn về Khu di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên, UBND tỉnh đã giao nhiệm vụ cụ thể cho từng đơn vị.

Đối với các xã Kim Liên, Đại Huệ, Vạn An: Phải huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc để xử lý dứt điểm các tồn tại trong GPMB. UBND tỉnh sẽ xem xét xử lý trách nhiệm người đứng đầu nếu không hoàn thành theo yêu cầu.

Đối với các Sở (Xây dựng, Nông nghiệp và Môi trường, Công Thương): Phải bám sát hiện trường, phối hợp chặt chẽ với địa phương, kịp thời hướng dẫn, tháo gỡ ngay các khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện;, không để xảy ra tình trạng chậm trễ do chờ ý kiến, chậm hướng dẫn, chậm thẩm định. Giám đốc các Sở chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh nếu để xảy ra ách tắc, kéo dài do nguyên nhân chủ quan của cơ quan mình.

Đối với Ban Quản lý dự án 85 (Bộ Xây dựng): Chỉ đạo nhà thầu tập trung nhân lực, thiết bị thi công ngay tại các điểm đã có mặt bằng; đồng thời đảm bảo kinh phí chi trả GPMB kịp thời cho người dân.

Đối với các đơn vị quản lý hạ tầng (Điện lực, VNPT, Công ty cổ phần Cấp nước Nghệ An...): Chấm dứt tình trạng chậm trễ kéo dài trong việc di dời các công trình kỹ thuật ảnh hưởng đến dự án.

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An giao Sở Xây dựng chủ trì, theo dõi, đôn đốc và tổng hợp kết quả triển khai thực hiện dự án. Định kỳ hằng tuần, Sở phải báo cáo UBND tỉnh để kịp thời chỉ đạo và xử lý các tổ chức, cá nhân thiếu tinh thần trách nhiệm, làm chậm tiến độ dự án.

