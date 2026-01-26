Sự tồn tại của iPhone 17 Plus sẽ đe dọa những iPhone khác

Khi Apple loại bỏ iPhone 17 Plus khỏi dòng sản phẩm và thay thế bằng mẫu iPhone Air siêu mỏng, nhiều người cho rằng đây chỉ là một điều chỉnh chiến lược bình thường. Nhưng nhìn sâu hơn, quyết định này có thể không xuất phát từ việc iPhone 17 Plus là một sản phẩm kém hấp dẫn, mà ngược lại, vì chúng … quá tốt so với những gì Apple sẵn sàng cho phép.

Với người tiêu dùng thực, sự biến mất của iPhone 17 Plus đồng nghĩa với việc mất đi một lựa chọn “đáng tiền” hiếm hoi trong phân khúc màn hình lớn.

Nghịch lý iPhone 17 Plus: Quá nhiều giá trị cho một chiếc iPhone không phải Pro

Hãy thử hình dung một chiếc iPhone 17 Plus với màn hình 120Hz ProMotion, bộ nhớ tiêu chuẩn 256 GB và mức giá chưa tới 30 triệu đồng. Với cấu hình đó, người dùng có thể nhận được tới 90% trải nghiệm của iPhone Pro Max nhưng rẻ hơn gần chục triệu. Trong mắt người tiêu dùng, đây rõ ràng là một “món hời”. Nhưng với Apple, đó lại là một vấn đề nghiêm trọng.

iPhone 16 Plus.

Trong nhiều năm, dòng iPhone Plus vốn không phải là “best-seller” nhưng cũng không thất bại như iPhone Mini trước đó. Chúng có màn hình lớn, pin tốt, đủ mạnh cho hầu hết nhu cầu phổ thông. Nhược điểm chính là màn hình 60Hz và thiếu camera telephoto. Khi iPhone 17 tiêu chuẩn được tích hợp tính năng ProMotion và tăng gấp đôi dung lượng bộ nhớ, việc đưa những nâng cấp này lên iPhone Plus chỉ còn là vấn đề thời gian. Và chính khoảnh khắc đó, iPhone Plus bắt đầu trở thành mối đe dọa thực sự với Pro Max.

Một khi người dùng nhận ra họ không cần ống kính telephoto để chụp ảnh hàng ngày và vẫn có màn hình lớn 120Hz cùng pin trâu với giá rẻ hơn đáng kể, nhiều người sẽ không còn lý do để chi thêm hàng chục triệu đồng cho iPhone Pro Max. Với Apple, điều đó đồng nghĩa với việc biên lợi nhuận bị xói mòn.

iPhone Air: Sự thay thế có chủ đích, không phải lựa chọn hợp lý

Thay vì tiếp tục phát triển dòng iPhone Plus, Apple tung ra iPhone Air với thông điệp “siêu mỏng, siêu nhẹ”. Ý tưởng này có sức hút với một nhóm người dùng nhỏ, những ai ưu tiên thiết kế hơn mọi thứ khác. Nhưng xét trên góc độ thực tế, iPhone Air có nhiều điểm trừ khó chấp nhận: chỉ một camera sau, loa đơn, không sạc nhanh, thời lượng pin ngắn.

iPhone 16 Plus là chiếc iPhone Plus cuối cùng.

Trong năm 2026, một chiếc smartphone cao cấp với một camera và loa đơn hoàn toàn bị nhấn chìm. Điều này khiến iPhone Air không thể thay thế vai trò của iPhone Plus. Thay vào đó, iPhone Air trở thành một sản phẩm ngách, thiên về phong cách sống hơn là công cụ sử dụng hàng ngày.

Kết quả là nếu người tiêu dùng muốn có một chiếc iPhone màn hình lớn, pin tốt, camera đủ dùng và giá hợp lý sẽ chỉ còn hai lựa chọn: hoặc chấp nhận iPhone Air với nhiều hạn chế, hoặc bỏ thêm tiền mua iPhone Pro Max. Khoảng trống ở giữa, nơi từng có iPhone Plus đã biến mất.

Chiến lược bảo vệ lợi nhuận và cái giá người dùng phải trả

Động thái này không phải là điều mới mẻ với Apple. Trong nhiều năm, hãng vẫn thường ngừng bán các mẫu iPhone Pro cũ ngay khi thế hệ mới ra mắt, buộc người dùng phải mua phiên bản mới với giá cao nhất. Đây là một chiến lược giá và chuỗi cung ứng được tính toán kỹ, nhằm giữ mức lợi nhuận tối đa trên mỗi thiết bị.

Ở phân khúc giá rẻ hơn, các hãng smartphone Android cũng đang “giậm chân tại chỗ”. Galaxy A57 dự kiến cũng chỉ là bản lặp lại của thế hệ trước. Lý do rất đơn giản: mỗi tính năng mới thêm vào phân khúc tầm trung đều làm thu hẹp khoảng cách với flagship và điều đó không có lợi cho doanh thu.

Trong bối cảnh đó, iPhone 17 Plus lẽ ra có thể trở thành một ngoại lệ hiếm hoi: một chiếc iPhone hợp lý, đủ mạnh, đủ lớn, đủ rẻ để hấp dẫn số đông. Nhưng chính vì quá hợp lý, chúng lại không phù hợp với chiến lược lợi nhuận của Apple.

Người tiêu dùng mất gì từ quyết định này?

Sự biến mất của iPhone 17 Plus đồng nghĩa với việc phân khúc cận cao cấp gần như trống vắng lựa chọn iPhone màn hình lớn “đáng tiền”. Người dùng nay buộc phải trả trên 30 triệu cho iPhone Pro Max nếu muốn một chiếc iPhone lớn, mạnh và pin tốt hoặc chấp nhận những thỏa hiệp trên iPhone Air.

Về lâu dài, điều này có thể khiến nhiều người cân nhắc chuyển sang điện thoại Android với nhiều lựa chọn màn hình lớn ở mức giá dễ tiếp cận hơn. Nhưng với những ai gắn bó với hệ sinh thái Apple, sự thiếu vắng một “điểm cân bằng” như iPhone Plus là một mất mát rõ ràng.

Tác giả: Khánh Vy

Nguồn tin: nguoiduatin.vn