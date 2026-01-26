Vì sao hạt vừng được ví là “kho báu dinh dưỡng” cho sức khỏe?

Giúp giảm cholesterol và chất béo trung tính

Nhiều nghiên cứu khoa học cho thấy, ăn hạt vừng thường xuyên có tác dụng làm giảm cholesterol “xấu” (LDL) và triglyceride - hai yếu tố làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim mạch.

Theo các công bố trên Tạp chí Dinh dưỡng (Anh) và Bàn luận về khoa học thực phẩm và dinh dưỡng, hạt vừng chứa hai hợp chất thực vật quan trọng là lignans và phytosterol, có khả năng ức chế hấp thu cholesterol trong ruột.

Một nghiên cứu đăng trên Tạp chí Khoa học quốc tế về Thực phẩm và Dinh dưỡng cho biết, 38 người có mỡ máu cao được cho ăn 40g hạt vừng mỗi ngày trong suốt 2 tháng. Kết quả cho thấy, cholesterol LDL giảm khoảng 10%, trong khi chất béo trung tính giảm 8%.

Hạt vừng không chỉ giúp món ăn thêm đậm đà mà còn giàu chất xơ, protein thực vật và các hợp chất có lợi

Nguồn chất xơ dồi dào, tốt cho hệ tiêu hóa

Hạt vừng là thực phẩm giàu chất xơ. Trung bình, 3 muỗng canh (khoảng 30g) hạt vừng sống cung cấp 3,5g chất xơ, tương đương 12% nhu cầu khuyến nghị mỗi ngày.

Chất xơ không chỉ giúp hỗ trợ tiêu hóa, ngăn ngừa táo bón mà còn góp phần giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch, béo phì, đái tháo đường type 2 và một số loại ung thư.

Cung cấp protein thực vật cho cơ thể

Protein đóng vai trò quan trọng trong việc hình thành cơ bắp, sản xuất hormone và duy trì các hoạt động sống của cơ thể. Hạt vừng là nguồn cung cấp protein thực vật tương đối tốt, với khoảng 5g protein trong mỗi 30g hạt.

Để tăng khả năng hấp thu protein, các chuyên gia khuyến nghị nên ngâm và rang hạt vừng trước khi sử dụng. Quá trình này giúp loại bỏ oxalat và phytates - những hợp chất có thể cản trở quá trình tiêu hóa và hấp thu protein.

Tuy nhiên, hạt vừng có hàm lượng lysine thấp, một axit amin thường có nhiều trong thực phẩm động vật. Do đó, người ăn chay hoặc sử dụng nhiều protein thực vật nên kết hợp hạt vừng với các loại thực phẩm giàu lysine như đậu xanh, đậu thận để cân bằng dinh dưỡng.

Hỗ trợ hạ huyết áp, bảo vệ tim mạch

Tăng huyết áp là yếu tố nguy cơ hàng đầu dẫn đến bệnh tim mạch và đột quỵ. Hạt vừng chứa hàm lượng magne cao, khoáng chất có vai trò quan trọng trong việc điều hòa huyết áp.

Bên cạnh đó, các hợp chất lignans, vitamin E và chất chống oxy hóa trong hạt vừng giúp hạn chế sự hình thành mảng bám trong động mạch, góp phần bảo vệ thành mạch và ổn định huyết áp khi được sử dụng đều đặn, hợp lý.

Tác giả: Chung Thủy (Tổng hợp)

Nguồn tin: vov.vn