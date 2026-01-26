Vụ giáo viên sửa bài, hạ điểm học sinh: Lằn ranh đạo đức nghề giáo

Những ngày qua, nhiều phụ huynh học sinh trường Tiểu học Nguyễn Văn Cừ (phường Quy Nhơn Nam, Gia Lai) bức xúc phản ánh việc cô T.T.K.N., giáo viên bộ môn Tiếng Anh, cố tình sửa bài kiểm tra cuối học kỳ I, năm học 2025-2026, của học sinh để chấm thấp điểm.

Đáng nói, nhiều bài thi có dấu hiệu bị can thiệp bằng cách thêm nét vào chữ cái, thêm từ vào câu trả lời. Sau phản ánh của phụ huynh gửi đến nhà trường, sự việc đã nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội và thu hút sự quan tâm của dư luận.

Hình ảnh bài làm của học sinh bị cô giáo chỉnh sửa. Ảnh: PHCC.

Cô giáo tự "thêm thắt" vào bài thi của học sinh

Theo báo cáo của trường Tiểu học Nguyễn Văn Cừ, qua xác minh ban đầu, cơ quan chức năng phát hiện gần 20 bài kiểm tra của học sinh lớp 3C và 4B có dấu hiệu bị can thiệp, như thêm nét vào chữ cái, thêm từ vào câu trả lời nhằm làm sai kết quả ban đầu. Điều này vi phạm các quy định của pháp luật và ngành giáo dục.

Trước tính chất nghiêm trọng của vụ việc, nhà trường đã đình chỉ công tác 15 ngày đối với cô N. để phục vụ công tác xác minh. Đồng thời, Phòng Văn hóa - Xã hội phường Quy Nhơn Nam vào cuộc kiểm tra.

Giải trình về việc sửa bài để hạ điểm học sinh, cô N. cho rằng trong lớp có nhiều em đạt điểm cao, lo học sinh chủ quan trong học tập nên đã can thiệp vào bài làm.

Tuy nhiên, theo phản ánh của các phụ huynh, tất cả học sinh có bài kiểm tra bị sửa từ đúng thành sai đều không tham gia học thêm tại nhà cô N. Do đó, phụ huynh nghi ngờ việc hạ điểm có thể liên quan đến việc học sinh không đi học thêm.

Theo hiệu trưởng trường Tiểu học Nguyễn Văn Cừ, cô N. chuyển công tác về trường được 3 năm và trước đó chưa ghi nhận xảy ra sự việc tương tự. Hiện tại, Phòng Văn hóa - Xã hội đã đề nghị hiệu trưởng trường Tiểu học Nguyễn Văn Cừ tổ chức kiểm điểm, xử lý kỷ luật đối với cô T.T.K.N.

Đi ngược lại giá trị cốt lõi nhất của nghề giáo

Trao đổi với Tri Thức - Znews, bà Nguyễn Thị Việt Nga, Ủy viên Ủy ban Văn hoá - Xã hội của Quốc hội, nhìn nhận dưới góc độ đạo đức nghề giáo, hành vi sửa bài thi của học sinh theo hướng làm sai lệch kết quả là một vi phạm nghiêm trọng, đi ngược lại những giá trị cốt lõi nhất của nghề dạy học.

Theo bà, đạo đức nhà giáo được xây dựng trên nền tảng của sự chính trực. Khi một giáo viên cố ý sửa đáp án đúng thành sai, dù với bất kỳ lý do gì, hành vi ấy đã làm tổn hại trực tiếp đến nguyên tắc trung thực trong giáo dục - vốn là trụ cột để hình thành nhân cách cho học sinh.

Người thầy không chỉ truyền đạt tri thức mà còn dạy học trò cách sống, cách ứng xử với sự thật và công bằng. Nếu chính người thầy làm sai lệch sự thật, đó không chỉ là vi phạm quy định chuyên môn mà còn là sự đổ vỡ về chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp.

"Trong bất kỳ hoàn cảnh nào, việc can thiệp vào kết quả học tập của học sinh theo hướng không trung thực đều không thể được biện minh", bà Nga nói.

Theo đại biểu Quốc hội, nếu xuất phát từ mong muốn “răn đe”, “giữ kỷ luật học tập” hay “tránh cho học sinh chủ quan”, thì cách làm đó cũng là sai phương pháp và phản giáo dục.

"Giáo dục không thể dựa trên sự gian dối, và càng không thể lấy sự tổn thương của học sinh làm công cụ điều chỉnh hành vi", bà nhấn mạnh.

Bà Nga nhấn mạnh không chỉ dừng lại ở cá nhân học sinh, vụ việc còn làm lung lay niềm tin của phụ huynh đối với nhà trường. Ảnh minh họa: Đinh Hà.

Mất niềm tin là điều đáng sợ nhất trong giáo dục

Bà Nga phân tích điều đáng lo ngại hơn là việc gian dối xảy ra trong môi trường tiểu học, nơi trẻ em đang ở giai đoạn đầu hình thành nhân cách.

Tác động đầu tiên và trực tiếp nhất là làm tổn thương tâm lý học sinh. Đối với trẻ em, điểm số không đơn thuần là kết quả mà còn là sự ghi nhận nỗ lực của bản thân. Khi các em làm đúng nhưng bị chấm thành sai, cảm giác hụt hẫng, hoang mang và ấm ức là điều không tránh khỏi.

Lâu dài hơn, sự việc này có thể làm suy giảm nghiêm trọng sự tự tin của học sinh. Các em có thể bắt đầu nghi ngờ khả năng của chính mình. Sự hoài nghi đó, nếu lặp đi lặp lại, sẽ khiến các em không còn dám tin vào năng lực của bản thân, dẫn tới tâm lý sợ học, ngại phát biểu, thậm chí chán học.

Bên cạnh đó, hành vi của giáo viên còn gieo vào tâm trí các em cảm giác bất công rất sớm, làm méo mó nhận thức về đúng sai, công bằng.

Bà Nga nhấn mạnh không chỉ dừng lại ở cá nhân học sinh, vụ việc còn làm lung lay niềm tin của phụ huynh đối với nhà trường. Phụ huynh gửi gắm con em mình vào môi trường giáo dục với niềm tin rằng thầy cô sẽ công tâm, khách quan và đặt lợi ích của học sinh lên trên hết.

Khi xảy ra hiện tượng sửa bài thi, niềm tin ấy bị xói mòn. Phụ huynh bắt đầu đặt câu hỏi: Liệu kết quả học tập của con mình có thực sự phản ánh đúng năng lực? Liệu còn những sai lệch nào khác chưa được phát hiện?

"Mất niềm tin là điều đáng sợ nhất trong giáo dục", đại biểu Quốc hội nhìn nhận. Khi phụ huynh không còn tin vào nhà trường, mối quan hệ phối hợp giữa gia đình và nhà trường - vốn là nền tảng của giáo dục toàn diện - sẽ bị rạn nứt.

Về mặt xã hội, những sự việc như vậy còn làm tổn hại uy tín của ngành giáo dục nói chung và đội ngũ giáo viên nói riêng. Trong bối cảnh chúng ta đang nỗ lực xây dựng hình ảnh người thầy mẫu mực, tận tụy và đổi mới, chỉ một hành vi sai lệch cũng đủ để tạo ra dư luận tiêu cực rất lớn.

Do đó, bà Nga cho rằng ngành giáo dục phải xử lý nghiêm minh nhưng đồng thời cũng phải có những giải pháp căn cơ để phòng ngừa, không để những tổn thương niềm tin tiếp tục lặp lại.

Tác giả: Ngọc Bích

Nguồn tin: znews.vn