Dàn cựu lãnh đạo Tổng Công ty Xi măng Việt Nam hầu tòa trong vụ thất thoát hơn 381 tỷ đồng

Trong vụ án, các bị cáo Lê Văn Chung (cựu Chủ tịch HĐTV VICEM), Tạ Quang Bửu (cựu Thành viên HĐTV kiêm Phó Tổng Giám đốc VICEM), Trần Bình Trọng (cựu Phó Tổng giám đốc Tổng Công ty Tư vấn xây dựng Việt Nam), Nguyễn Lâm Cường (cựu Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Tư vấn xây dựng Việt Nam), Đoàn Thị Mai Lan (cựu Chủ nhiệm Bộ môn Kinh tế dự toán), Nguyễn Bích Thủy và Trịnh Công Loan (đều là cựu Thành viên HĐTV VICEM) bị truy tố tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”.

Hội đồng xét xử.

Các bị cáo Nguyễn Thành Tâm (cựu Phó trưởng Phòng Kế hoạch, Ban Quản lý dự án VICEM), Đỗ Đình Thu (Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng ECON), Nguyễn Thị Tuyết (Kế toán trưởng Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng ECON) và Nguyễn Thị Kim Dung (cựu Trưởng phòng Kinh tế - kỹ thuật - kế hoạch, Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng ECON) bị truy tố về tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”.

Ba bị cáo Nguyễn Ngọc Anh (cựu Tổng Giám đốc VICEM), Hoàng Ngọc Hiếu (cựu Trưởng phòng Thẩm định dự án VICEM) và Dư Ngọc Long (cựu Giám đốc Ban Quản lý dự án VICEM) bị truy tố về hai tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí” và “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”.

Các bị cáo tại phiên tòa.

Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát công bố bản cáo trạng truy tố 14 bị cáo về các tội danh trên. Theo cáo trạng, quá trình đầu tư xây dựng dự án “Trung tâm điều hành và giao dịch VICEM” tại Khu đô thị mới Cầu Giấy (Hà Nội), các bị cáo đã vi phạm quy định về đấu thầu, thỏa thuận “ăn chia”, cố ý làm sai lệch các chỉ tiêu tài chính khiến công trình nghìn tỷ bị “đắp chiếu” cả chục năm.

Trong đó, Hội đồng thành viên VICEM căn cứ số liệu được lập khống để hai lần phê duyệt đầu tư dự án với tổng mức đầu tư lần lượt là 1.951 tỷ đồng và 2.743 tỷ đồng. Dự án khởi công ngày 6/5/2011 và đến 9/8/2015 đã hoàn thành xây dựng phần thô rồi cất nóc nhưng sau đó dừng thi công. Tổng chi phí đã bỏ vào dự án là 1.245 tỷ đồng nhưng đến nay vẫn không khai thác, sử dụng được.

Đại diện Viện kiểm sát công bố bản cáo trạng truy tố các bị cáo.

Việc này bị cáo buộc gây thất thoát, lãng phí tổng số tiền hơn 381,6 tỷ đồng gồm hơn 206 tỷ đồng lãi vay phải trả cho Ngân hàng BIDV và lãng phí hơn 174 tỷ đồng từ tiền lãi phát sinh do nguồn vốn tự có của VICEM.

Dự kiến, phiên tòa diễn ra trong 7 ngày.

Tác giả: Nguyễn Hưng

Nguồn tin: Báo Công an nhân dân