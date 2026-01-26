Khối tài sản đồ sộ của Trường Giang - Nhã Phương sau 8 năm bên nhau

Nhã Phương - Trường Giang kết hôn năm 2018 trong nhiều ồn ào. Trải qua những gập ghềnh khó khăn từ tin đồn mạng xã hội, Trường Giang - Nhã Phương ngày càng khiến công chúng ngưỡng mộ sau 8 năm về chung nhà. Ảnh: FBNV