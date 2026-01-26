Khối tài sản đồ sộ của Trường Giang - Nhã Phương sau 8 năm bên nhau

Mới đây, Nhã Phương thông báo đã hạ sinh con thứ ba. Trước tin vui này, nhiều đồng nghiệp và khán giả đã gửi lời chúc mừng đến gia đình Mười Khó. Ảnh: @nabinhaphuong
Nhã Phương - Trường Giang kết hôn năm 2018 trong nhiều ồn ào. Trải qua những gập ghềnh khó khăn từ tin đồn mạng xã hội, Trường Giang - Nhã Phương ngày càng khiến công chúng ngưỡng mộ sau 8 năm về chung nhà. Ảnh: FBNV
Không chỉ hạnh phúc trong hôn nhân, cặp đôi còn sở hữu khối tài sản đáng mơ ước. Trong đó phải kể đến căn biệt thự sân vườn rộng hàng nghìn mét vuông tại Đồng Nai. Ảnh: FBNV
Nơi đây được giới nghệ sĩ gọi vui là “biệt phủ” bởi không gian rộng lớn chẳng kém công viên và tiện nghi. Ảnh chụp màn hình
Khuôn viên rộng hàng nghìn mét vuông được chia thành nhiều khu vực gồm hồ cá, sân vườn, bãi cát trắng và nhà ở hiện đại. Ảnh chụp màn hình
Bên cạnh đó, vợ chồng Trường Giang - Nhã Phương còn sở hữu một cơ ngơi khác tại Đà Lạt. Ảnh: FBNV
Ngôi nhà nằm trên sườn dốc, hướng ra rừng thông xanh mát, vừa lãng mạn vừa gần gũi thiên nhiên. Ảnh: FBNV
Ngoài ra, Trường Giang còn có biệt thự sang trọng, trị giá khoảng 15 tỷ ở Phú Quốc. Ảnh: FBNV
Tại quê nhà, Trường Giang xây cho gia đình một căn biệt thự màu trắng sang trọng. Ảnh: FBNV
Ở TP HCM, cặp đôi sống trong một căn hộ rộng rãi, sang trọng. Ảnh: FBNV
Chưa hết, vợ chồng Trường Giang - Nhã Phương còn có quán cơm quê nổi tiếng tại TP HCM. Hiện, quán cơm của cặp đôi có nhiều chi nhánh. Ảnh: Facebook
Tác giả: Hoàng Minh (tổng hợp)
Nguồn tin: kienthuc.net.vn