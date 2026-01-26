Nơi du khách ngủ trên hai đất nước cùng lúc

Cách hồ Geneva khoảng 45 km, trong dãy Jura, là La Cure - ngôi làng có vị trí địa lý đặc biệt khi một phần ba diện tích nằm trên đất Thụy Sĩ, phần còn lại thuộc lãnh thổ Pháp.

Ngày nay, đường biên giới quốc tế chia đôi ít nhất 4 tòa nhà trong làng, khiến công trình một nửa thuộc Pháp, một nửa thuộc lãnh thổ Thụy Sĩ. Khách sạn Arbez (tên khác là Hôtel Arbez Franco-Suisse) thuộc một trong 4 ngôi nhà đó, nơi phòng ăn và các phòng khách được ngăn cách bởi ranh giới vô hình.

Khách sạn Arbez ngày nay. Ảnh: UH

Khi Pháp và Thụy Sĩ ký Hiệp ước Dappes năm 1862 để phân chia lại đường biên giới, biên giới mới tình cờ chạy thẳng qua cánh đồng thuộc sở hữu của người dân địa phương tên Alphonse Ponthus. Ông đã xây dựng một cửa hàng nằm vắt ngang đường biên, cho phép mình kinh doanh đồng thời tại hai quốc gia. Ông mở quán bar ở phía Pháp và một nhà hàng trên đất Thụy Sĩ. Năm 1921, doanh nhân Jules Joseph Arbez đã mua lại khu đất và biến nơi này thành khách sạn. Hiện, khách sạn có cả địa chỉ Pháp và Thụy Sĩ.

Nhà hàng trong khách sạn. Ảnh: UH

Bên trong một căn phòng khác ở khách sạn. Ảnh: UH

Khách sạn nằm trên lãnh thổ Pháp. Ảnh: UH

Phần còn lại nằm ở Thụy Sĩ. Ảnh: UH

Bên trong các căn phòng có treo cờ hai quốc gia. Ảnh: UH

Khách sạn dưới ánh hoàng hôn. Ảnh: UH

Ở phía Pháp, khách sạn Arbez nằm trên đường Rue de la Frontera ở La Cure, trong khi ở phía Thụy Sĩ, nó nằm trên đường Route de France ở Cure. Khách sạn ngày nay vẫn do gia đình Arbez quản lý. Để tận dụng vị trí xuyên biên giới của mình, nhà hàng trong khách sạn phục vụ hai món ăn Pháp - Thụy Sĩ.

Đường biên giới quốc tế vô hình chạy xuyên qua tòa nhà, đồng nghĩa du khách có thể trải nghiệm cùng lúc hai thế giới song song: nằm ngủ với phần đầu gối lên đất Pháp còn chân gác lên đất Thụy Sĩ.

Bên trong phòng Honeymoon Suite, nơi có một nửa diện tích nằm trên đất Pháp, nửa còn lại nằm ở Thụy Sĩ. Ảnh: UH

Trong Thế chiến II, khách sạn từng tiếp đón quân Đức Quốc xã - vốn được phép hoạt động ở phía Pháp và lực lượng kháng chiến Pháp - những người trú lại ở phía diện tích Thụy Sĩ.

Vị trí độc đáo này của khách sạn trở thành nơi trú ẩn an toàn cho những người chạy trốn phát xít Đức trong Thế chiến II. Khi lính Đức đến khách sạn truy quét quân kháng chiến, họ chỉ có thể đứng ở phần đất thuộc nước Pháp nhưng lại không thể vượt sang phần đất thuộc lãnh thổ Thụy Sĩ để bắt người.

Ngày nay, khách sạn là điểm dừng chân lý tưởng cho các du khách yêu thích trượt tuyết và những người ưa khám phá, muốn tiếp cận dãy Alps hùng vĩ. Một phòng đôi có giá từ 200 USD mỗi đêm và đặt tối thiểu ba đêm.

Khách sạn có xếp hạng tổng thể là 4,3/5 sao dựa trên gần 1.000 đánh giá trên Google. "Nơi này đẹp. Tuy nhiên phía Thụy Sĩ đường phố hơi ồn, nếu có thể, hãy đặt phòng ở phía Pháp", một du khách để lại bình luận.

Chiếc cầu thang có những bậc đầu tiên nằm trên đất Pháp, nửa còn lại nằm phía Thụy Sĩ. Ảnh: UH

Khách sạn Arbez không phải địa điểm duy nhất gần đó mà du khách có thể đi qua nhiều quốc gia khác nhau. Nằm ở vùng Alsace phía đông bắc nước Pháp, sân bay Basel Mulhouse Freiburg phục vụ du khách đến và đi từ các thành phố lân cận Basel (Thụy Sĩ), Mulhouse (Pháp) và Freiburg (Đức). Sân bay được chia thành hai khu vực, với hải quan Pháp và Thụy Sĩ cùng đứng làm việc. Sân bay được hai nước Pháp, Thụy Sĩ cùng điều hành với ban quản lý sân bay gồm 16 người, mỗi nước 8 người và hai cố vấn người Đức.

Tác giả: Anh Minh (Theo DM, Unique Hotels)

Nguồn tin: vnexpress.net