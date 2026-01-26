Nam nghệ sĩ nhập viện nói với con gái: "Đừng khóc nữa! Ba vẫn sống, sẽ còn sống với con đến già"

Mới đây, ca sĩ Tuấn Vỹ đã gọi điện cho con gái từ trong bệnh viện để hỏi han tình của con. Biết cha nhập viện, con gái Tuấn Vỹ dù còn nhỏ, mới học lớp 4 nhưng cũng bật khóc nức nở. Tuấn Vỹ thấy vậy liền hỏi lý do thì cô bé nói: "Con khóc vì thương ba".

Tuấn Vỹ và vợ

Tuấn Vỹ liền trấn an con gái: "Ba có sao đâu. Mai ba về rồi, ba về thì ba cõng con nhé! Hôm nay ba khỏe rồi.

Con đừng khóc nữa! Ba vẫn sống, ba sẽ còn sống với con đến già luôn. Ba thương con nhiều lắm, con phải cố gắng học hành. Con gái ba giỏi quá! Ba chỉ đi khám thôi, không sao đâu".

Tiếp đó, Tuấn Vỹ hỏi con xem tình hình ở nhà có ổn không và nói đầy ẩn ý: "Nếu ba mẹ đi lâu hơn nữa thì con ở nhà có ổn không?".

Được biết, Tuấn Vỹ vừa phải nhập viện cách đây ít hôm. Anh không tiết lộ về bệnh tật của mình nhưng cũng chia sẻ về tình hình xấu nhất rằng: "Tôi không bao giờ nghĩ mình sẽ trong hoàn cảnh thế này nhưng đây là điều bất đắc dĩ".

Anh còn thông báo tìm người kế thừa di sản của mình là chương trình Kết nối yêu thương (chương trình tìm người thân của Tuấn Vỹ đã hoạt động hơn 3 năm qua và rất thành công).

Con gái Tuấn Vỹ

Tuấn Vỹ cho biết: "Tôi muốn thông báo rằng, nếu có trường hợp xấu nhất xảy ra với tôi thì cần có người nối tiếp tôi, tiếp nhận các hồ sơ tìm người thân gửi tới chương trình Kết nối yêu thương.

Tôi có rất nhiều dự định, mong mỏi đi tìm người thân cho mọi người mà chưa thể làm hết được. Nếu lỡ tôi gặp chuyện xấu nhất không qua khỏi, tôi mong tìm được người thay tôi vận hành kênh này, chương trình này".

Ca sĩ Tuấn Vỹ không chỉ được biết đến với giọng ca bolero ngọt ngào mà còn là "người kết nối" tận tâm thông qua kênh YouTube "Tuấn Vỹ Kết Nối Yêu Thương".

Với hơn 2,1 triệu người theo dõi, kênh của anh đã trở thành nhịp cầu hy vọng cho hàng ngàn gia đình bị thất lạc hàng thập kỷ. Bằng sự chân thành và thấu cảm, anh tỉ mỉ ghi chép từng thông tin, xác minh từng manh mối để giúp những người con tìm về với mẹ, những anh chị em tìm lại được nhau sau khói lửa chiến tranh hay biến cố cuộc đời.

Những cuộc đoàn tụ đẫm nước mắt trên kênh không chỉ mang lại hạnh phúc cho người trong cuộc mà còn lan tỏa giá trị nhân văn sâu sắc đến cộng đồng. Tuấn Vỹ thực hiện công việc này với cái tâm trong sáng, không quản ngại khó khăn hay khoảng cách địa lý.

Anh biến nền tảng mạng xã hội thành một công cụ thiện nguyện đầy quyền năng và ấm áp. Khán giả yêu mến anh không chỉ bởi tiếng hát mà còn bởi trái tim luôn hướng về nguồn cội và sự đoàn viên. Hành trình của anh là minh chứng cho việc nghệ thuật có thể gắn liền với trách nhiệm xã hội một cách tuyệt vời nhất.

Tác giả: Tùng Ninh

Nguồn tin: Thanh niên Việt