Thu ngân sách nhà nước tháng 01/2026 ước thực hiện 3.176 tỷ đồng

Quang cảnh phiên họp thường kỳ UBND tỉnh tháng 01/2026

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải điều hành phiên họp

Căn cứ các Nghị quyết của HĐND tỉnh liên quan đến kế hoạch năm 2026, UBND tỉnh đã ban hành các quyết định triển khai thực hiện. Để kịp thời triển khai Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ, UBND tỉnh đã chỉ đạo cơ quan chuyên môn kịp thời tham mưu Quyết định của UBND tỉnh về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2026; gồm 05 nội dung trọng tâm chỉ đạo, điều hành, 12 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu và 151 nhiệm vụ cụ thể được giao cho các Sở, ngành, địa phương; đồng thời, xây dựng kịch bản tăng trưởng năm 2026 theo từng quý và cả năm; thành lập 05 Tổ công tác để chỉ đạo, thúc đẩy các ngành, lĩnh vực thực hiện kế hoạch, triển khai nhiệm vụ ngay từ những ngày đầu năm với tinh thần và quyết tâm cao nhất.

Diện tích gieo trồng cây hằng năm vụ Đông 2025 toàn tỉnh ước đạt 39.214,91 ha, đạt 116,62% kế hoạch, bằng 98,89% so với cùng kỳ năm trước. Tính đến ngày 15/01/2026, diện tích gieo trồng vụ Xuân toàn tỉnh ước đạt 21.432 ha, đạt 16,44% kế hoạch và đạt 35,47% so với cùng kỳ…

Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tháng 01/2026 ước tăng 20,62% so với tháng 01/2025; trong đó, công nghiệp khai khoáng tăng 30,69%; công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 20,95%; sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hòa không khí ước tăng 14,21%; cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải ước tăng 5,96%.

Tổng mức bán lẻ hàng hoá ước đạt 13.588 tỷ đồng, tăng 8,26% so với cùng kỳ năm 2025. Ngành Công Thương đã tập trung theo dõi tình hình cung ứng hàng hóa phục vụ Tết; chỉ đạo các siêu thị, trung tâm thương mại, doanh nghiệp kinh doanh, phân phối hàng hóa triển khai thực hiện các giải pháp đảm bảo cân đối cung cầu, bình ổn thị trường trước, trong và sau Tết nguyên đán. Kim ngạch xuất khẩu tháng 01/2026 ước đạt 390 triệu USD, tăng 44,3%; kim ngạch nhập khẩu ước đạt 300 triệu USD, tăng 28,3%/cùng kỳ năm 2025.

Tháng 01/2026 có kỳ nghỉ Tết dương lịch kéo dài với thời tiết thuận lợi, thu hút khá đông người dân và du khách tham quan, trải nghiệm tại các khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh. Các điểm du lịch văn hóa - lịch sử tiếp tục ghi nhận lượng khách tăng vào cuối năm. Tổng lượng khách du lịch tháng 01/2026 ước đạt 720.000 lượt, tăng 3% so với cùng kỳ, trong đó khách lưu trú ước đạt 390.000 lượt, khách quốc tế ước đạt 10.000 lượt. Tổng thu từ khách du lịch ước đạt 1.671 tỷ đồng, trong đó doanh thu du lịch ước đạt 802 tỷ đồng, tăng 10% so với cùng kỳ.

Thu ngân sách nhà nước ước thực hiện 3.176 tỷ đồng, đạt 13,6% dự toán, bằng 97,2% so với cùng kỳ năm 2025. Trong đó, thu nội địa ước thực hiện 2.900 tỷ đồng, đạt 13,6% dự toán và bằng 91,6% so với cùng kỳ năm 2025; thu từ hoạt động xuất nhập khẩu ước thực hiện 188 tỷ đồng, đạt 10,2% dự toán và tăng 101,2% so với cùng kỳ.

Về đầu tư công, đối với kế hoạch năm 2025, trong tháng 01/2026, UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo, đôn đốc giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công. Đối với kế hoạch năm 2026, thực hiện Nghị quyết số 69/NQ-HĐND ngày 12/12/2025 của HĐND tỉnh về kế hoạch đầu tư công năm 2026, UBND tỉnh đã giao chi tiết 8.784,811 tỷ đồng/KH Thủ tướng Chính phủ giao 12.584,811 tỷ đồng (đạt 69,8%), còn lại 3.800 tỷ đồng (chiếm 30,2% tổng kế hoạch) của dự án Đầu tư xây dựng Đường bộ cao tốc Vinh - Thanh Thủy. Sở Tài chính đã thông báo kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026 cho từng chủ đầu tư để triển khai thực hiện kịp thời.

Ban Chỉ đạo các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh tổ chức họp phiên thứ nhất, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 4387/QĐ-UBND ngày 31/12/2025 phân công nhiệm vụ các Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Giám đốc các Sở, ngành theo dõi, chỉ đạo, đôn đốc đối với từng dự án trọng điểm.

Về thu hút đầu tư, trong tháng (tính đến ngày 23/01/2026), trên địa bàn tỉnh đã chấp thuận chủ trương đầu tư/cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 02 dự án/Tổng mức đầu tư 36,34 tỷ đồng, điều chỉnh cho 07 lượt dự án, trong đó điều chỉnh vốn cho 03 lượt dự án/ Tổng mức đầu tư tăng 41,63 tỷ đồng. Tổng vốn đầu tư cấp mới và tăng thêm 77,97 tỷ đồng. Trong đó, đầu tư FDI đã cấp mới cho 01 dự án với tổng số vốn đầu tư đăng ký là 0,7 triệu USD.

Các hoạt động hợp tác và hội nhập quốc tế tiếp tục được triển khai hiệu quả. Ngành giáo dục đã chỉ đạo các cơ sở giáo dục hoàn thành sơ kết học kỳ I, triển khai kế hoạch học kỳ II năm học 2025-2026. Công tác khám, chữa bệnh tại các tuyến tiếp tục được chỉ đạo tổ chức tốt. Các hoạt động nghiên cứu ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ được triển khai thường xuyên, đồng bộ và hiệu quả. Các Sở, ngành, địa phương tập trung chuẩn bị tốt các điều kiện cho nhân dân vui Xuân đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm. Thực hiện tốt công tác chính sách người có công với cách mạng và an sinh xã hội trong dịp Tết...

UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch cải cách hành chính (CCHC) tỉnh Nghệ An năm 2026; trong đó yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện nhiệm vụ công tác CCHC với chủ đề “Hành động quyết liệt, siết chặt kỷ cương, tăng cường kiến tạo”… Quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Tuy nhiên, tháng 01/2026, thời tiết diễn biến không thuận lợi với các đợt rét đậm, rét hại làm chậm tiến độ gieo trồng, ảnh hưởng đến sản xuất cây trồng vụ Đông - Xuân. Tình trạng buôn bán hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng, gian lận thương mại; vận chuyển trái phép các loại pháo trên địa bàn tỉnh vẫn diễn ra trong thời điểm cận Tết Nguyên đán...

Tác giả: PT

Nguồn tin: nghean.gov.vn