Thí sinh Nghệ An dự thi vòng 2 tuyển dụng viên chức

Thí sinh dự thi vòng 2 tuyển dụng viên chức tỉnh Nghệ An. Ảnh: Hồ Lài

Kỳ thi vòng 2 tuyển dụng viên chức vào làm việc tại các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, trung học cơ sở công lập đợt 1, năm học 2025-2026 tỉnh Nghệ An diễn ra trong 2 ngày 25-26/1.

Ước mơ về bản dạy học của thí sinh vùng cao

Từ xã biên giới Nậm Cắn, Kha Văn Tài – người dân tộc Thái vượt hơn 250km xuống dự kỳ thi tuyển dụng viên chức tại Trường THPT Lê Viết Thuật (phường Trường Vinh, Nghệ An). Đây đã là lần thứ 3 Tài tham gia thi tuyển dụng giáo viên, nên bản thân thấy không quá hồi hộp, lo lắng.

“Những lần trước, có thể tôi chưa đủ may mắn và có một số thiếu sót nên chưa trúng tuyển. Lần này tôi sẽ cố gắng hơn để có thể trở thành giáo viên chính thức. Nếu chưa đạt như mong ước, tôi sẽ tiếp tục đi dạy và tham gia các đợt tuyển dụng tiếp theo nếu có”, Kha Văn Tài bày tỏ.

Kỳ tuyển dụng thu hút hơn 3.200 thí sinh dự thi trên tổng số gần 800 chỉ tiêu. Ảnh: Hồ Lài

Dù chưa trúng tuyển biên chế, nhưng hiện Kha Văn Tài đang cùng lúc dạy hợp đồng môn Địa lý tại 2 trường Phổ thông Dân tộc bán trú THCS tại xã Huồi Tụ và Chiêu Lưu. Bên cạnh đó, Tài còn tham gia nhiệt tình các công tác giáo dục khác của trường như quản lý học sinh bán trú, vận động các em tới trường, giáo dục kỹ năng sống, chủ nhiệm lớp cuối cấp…

Sự nhiệt huyết đó đã giúp thầy giáo trẻ nhận được nhiều tình cảm từ học trò. Rời núi xuống phố dự thi, thầy Kha Văn Tài nhận được lời chúc từ các học trò: “Học sinh hứa rằng cả lớp sẽ giữ vững nề nếp, học tập top 1 của trường, còn thầy chỉ việc yên tâm đi thi cho tốt”.

Thí sinh người dân tộc Thái cũng cho biết, dù là khu vực miền núi cao, huyện Kỳ Sơn (cũ) chỉ có 2 chỉ tiêu môn Địa lý THCS, nhưng có đến 8 người dự thi. Thời gian qua, Kha Văn Tài đã ôn luyện các kiến thức về Luật Viên chức, Luật Nhà giáo; phương pháp dạy học, tổ chức kiểm tra đánh giá học sinh theo chương trình GDPT 2018; kỹ năng xử lý tình huống sư phạm. Trong đó Tài cho biết bản thân lo lắng nhất là phần luật vì quá rộng, còn các kiến thức chuyên ngành đã có kinh nghiệm thực tiễn dạy học.

Nhiều thí sinh hồi hộp nhưng cũng kỳ vọng sẽ đạt được ước mơ trở thành giáo viên chính thức. Ảnh: Hồ Lài

Tương tự, thí sinh Hà Thị Quỳnh đến từ xã vùng cao Mường Ham, đi hơn 150km xuống điểm thi để tham gia kỳ tuyển dụng viên chức. Em vừa tốt nghiệp ngành sư phạm tiểu học của Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế vào tháng 6/2025. Ra trường đúng dịp có đợt tuyển dụng giáo viên, đây là cơ hội lớn đối với nữ thí sinh người dân tộc Thái.

Quỳnh cho biết em đăng ký vị trí giáo viên văn hóa tiểu học tại huyện Quỳ Hợp cũ. “Em theo dõi thấy có tới 34 người đăng ký tuyển dụng trong khi chỉ có 2 chỉ tiêu nên tỷ lệ cạnh tranh rất lớn, 1 “chọi” 17. Thời gian qua tôi đã ôn tập chăm chỉ và hi vọng sẽ đạt ước mơ quay về bản dạy học”, thí sinh này chia sẻ.

Đồng hành với Quỳnh trong kỳ thi quan trọng này là mẹ, chị Lương Thị Đào. Chị cho biết, gia đình hoàn cảnh khó khăn, chồng đã mất cách đây 5 năm trong đợt dịch Covid-19. Một mình chị nuôi các con ăn học, trong đó Quỳnh là con gái những nỗ lực và học giỏi nhất.

Ở trong bản, nhiều bạn bè đồng trang lứa đã nghỉ học sớm đi làm, chỉ có Quỳnh là trường hợp hiếm hoi vào đại học. “Xuống đây, cảm giác của tôi là kỳ thi được tổ chức rất nghiêm, nên cả hai mẹ con cùng hồi hộp lắm. Tôi động viên con cố gắng, và đợi ở ngoài trường thi để con yên tâm, làm bài tốt bên trong”, mẹ của thí sinh Hà Thị Quỳnh nói.

Nỗ lực giành cơ hội

Cô Nguyễn Thị Vân đến từ xã Đô Lương (40 tuổi) là một trong những thí sinh nhiều tuổi nhất tại kỳ tuyển dụng viên chức lần này của Nghệ An. Cách đây khoảng 10 năm, cô từng tham gia đợt thi tuyển dụng giáo viên ở huyện Đô Lương cũ và được nhận làm giáo viên mầm non theo diện hợp đồng huyện. Năm 2025, thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, xóa bỏ cấp huyện – cơ quan ký hợp đồng lao động trước đó - cô chuyển sang diện hợp đồng ngắn hạn theo năm.

Trong số thí sinh dự thi, nhiều người đã là giáo viên hợp đồng lâu năm. Ảnh: Hồ Lài

Cô chia sẻ, bản thân từng tốt nghiệp khoa Sư phạm Ngữ văn của Trường Đại học Vinh. Ra trường, cô xin dạy hợp đồng tại một trường trung cấp nghề trên địa bàn huyện Đô Lương (cũ). Chờ đợi mãi không có chỉ tiêu biên chế, cô quyết định học văn bằng 2 ngành sư phạm mầm non và được tuyển dụng dạy hợp đồng huyện. Cô hi vọng đợt tuyển dụng này, bản thân sẽ được vào làm việc chính thức để có thể yên tâm công tác.

Tương tự, thí sinh Nguyễn Thị Hoa (xã Minh Châu, Nghệ An) cũng đã học tới 2 văn bằng sư phạm, trải qua nhiều năm kinh nghiệm dạy học mà chưa có cơ hội vào biên chế. Tốt nghiệp ngành Sư phạm Toán của Trường Đại học Vinh, Nguyễn Thị Hoa có 3 năm đi dạy ở trung tâm và 5 năm dạy hợp đồng Tin học ở Trường Tiểu học Diễn Yên.

“Cá nhân tôi vẫn muốn được làm giáo viên dạy Toán nhưng vì nhiều năm nay, cấp THCS không có chỉ tiêu biên chế nên tôi đã học thêm văn bằng 2 ngành sư phạm tiểu học. Kỳ thi này, tôi ứng tuyển vị trí giáo viên Tin học tiểu học vào huyện Diễn Châu (cũ)”, thí sinh Nguyễn Thị Hoa chia sẻ.

Trong khi đó, em Bùi Tuấn Linh, vừa tốt nghiệp năm 2025 cho biết, sau thời gian dài mong chờ, em rất vui khi đã vượt qua được vòng 1 xét hồ sơ để dự thi vòng 2 tuyển dụng viên chức, vị trí giáo viên Địa lý cấp THCS. Có mặt tại địa điểm thi Trường THPT Lê Viết Thuật từ sớm khai mạc (ngày 25/1), thí sinh này ghi nhớ sơ đồ, vị trí phòng thi để sẵn sàng dự thi chính thức vào ngày hôm sau.

“Em thấy không khí trường thi rất nghiêm ngặt, có camera giám sát trong phòng thi. Trước đó, khi đã nộp xong hồ sơ, em nhận thông tin thay đổi hình thức thi tuyển vòng 2 từ vấn đáp sang tự luận. Với em đây là một thuận lợi để mình được cạnh tranh sòng phẳng, công bằng. Em cho rằng, việc thi viết tạo sự minh bạch, khách quan vì tất cả năng lực, kiến thức, kỹ năng của thí sinh được thể hiện rõ trên bài làm và được lưu lại. Em sẽ cố gắng hết sức để giành cơ hội này”, Tuấn Linh nói.

Tại kỳ tuyển dụng giáo viên năm học 2025-2026, ngành Giáo dục Nghệ An được UBND tỉnh giao 791 chỉ tiêu, trong khi có tới 3.260 thí sinh đủ điều kiện dự tuyển vòng 2. Ngoài môn Tiếng Anh ở huyện Kỳ Sơn (cũ) số hồ sơ không bằng chỉ tiêu, còn với tất cả vị trí việc làm ở các địa phương khác đều có số hồ sơ dự tuyển cao hơn nhiều lần so với chỉ tiêu.

Các phòng thi đều có camera giám sát, kết nối với trung tâm điều hành để theo dõi. Ảnh: Hồ Lài

Ông Nguyễn Văn Khoa – Giám đốc Sở GD&ĐT Nghệ An cho biết, với số lượng thí sinh dự thi lớn, để đảm bảo khách quan, công bằng, kịp thời tuyển dụng giáo viên dạy học tại các cơ sở giáo dục, các bước tổ chức kỳ tuyển dụng được thực hiện độc lập. Trong đó, thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, khâu ra đề thi và chấm thi Sở GD&ĐT đã mời các trường đại học tại Hà Nội thực hiện. Sở GD&ĐT Nghệ An chỉ tổ chức khâu coi thi và làm phách.

Quá trình tổ chức kỳ thi đảm bảo minh bạch, khách quan, nghiêm túc theo quy chế. Vì vậy, lãnh đạo Sở mong thí sinh bình tĩnh, tự tin thể hiện tốt nhất năng lực của mình. Qua đó, ngành Giáo dục tỉnh cũng sẽ lựa chọn được những giáo viên có năng lực, tâm huyết, trách nhiệm vào làm việc tại các đơn vị trường học.

