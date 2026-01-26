UBND tỉnh họp phiên thường kỳ tháng 01/2026

Tham dự phiên họp có các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; các thành viên UBND tỉnh; lãnh đạo các Sở, ban, ngành.

Quang cảnh phiên họp UBND tỉnh tháng 01/2026

Chánh Văn phòng UBND tỉnh Đặng Thanh Tùng báo cáo kết quả thực hiện Thông báo kết luận tại phiên họp UBND tỉnh thường kỳ 12/2025

Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Hoàng Quốc Việt báo cáo về việc triển khai sản xuất vụ Xuân năm 2026 và công tác phòng chống dịch bệnh trên cây trồng vật nuôi

Giám đốc Sở Xây dựng Phạm Hồng Quang báo cáo công tác chỉnh trang đô thị

Tại phiên họp, các thành viên dự họp đã nghe Báo cáo kết quả thực hiện Thông báo kết luận tại phiên họp UBND tỉnh thường kỳ 12/2025 và các buổi làm việc chuyên đề trong tháng 01/2026; tổng hợp nhật ký xử lý văn bản của các Sở, ban, ngành, địa phương; báo cáo tình hình thực hiện kinh tế - xã hội tháng 01/2026, nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm tháng 02/2026.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bùi Thanh An đề nghị tập trung triển khai các nhiệm vụ năm 2026 ngay từ đầu năm; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; chuẩn bị tốt công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Phú Hiền đề nghị tập trung công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026

Phó Chủ tịch UBND Thái Văn Thành đề nghị các ngành khẩn trương triển khai kế hoạch thực hiện các Nghị quyết đã được Bộ Chính trị ban hành thời gian vừa qua

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phùng Thành Vinh đề nghị khẩn trương triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia ngay từ đầu năm; thực hiện các giải pháp đảm bảo cung ứng các nhu cầu hàng hóa thiết yếu cho nhân dân dịp Tết Nguyên đán

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải kết luận phiên họp

Phát biểu kết luận nội dung này, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải ghi nhận và đánh giá cao những kết quả phát triển kinh tế - xã hội trong tháng 01/2026.

Trong thời gian tới, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải đề nghị các cấp, các ngành tập trung thực hiện tốt công tác an sinh xã hội; đảm bảo an ninh trật tự trước, trong và sau tết Nguyên đán Bính ngọ 2026.

Bên cạnh đó, triển khai công tác giải phóng mặt bằng để đảm bảo tiến độ khởi công các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh. Đẩy nhanh tiến độ xây dựng các khu tái định cư. Các cấp, các ngành tiếp tục triển khai các giải pháp mạnh mẽ, quyết liệt, kịp thời ngay từ đầu năm để đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công.

Tập trung thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia, đặc biệt là các xã khu vực miền Tây Nghệ An để phát triển kinh tế - xã hội. Nghiên cứu để nâng cấp tuyến đường 7, tuyến đường 48 để phát triển khu vực miền Tây Nghệ An; triển khai các giải pháp để xóa các vùng lõm điện thoại, điện lưới tại các xã miền Tây Nghệ An.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chỉ đạo các địa phương, đơn vị tập trung thu hoạch gọn một số cây trồng vụ Đông 2025; tăng cường công tác chỉ đạo sản xuất trồng trọt vụ Xuân theo Chỉ thị số 53/CT-UBND ngày 15/12/2025 của UBND tỉnh. Tập trung chỉ đạo công tác phòng chống dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi. Tăng cường công tác quản lý chất lượng sản phẩm, an toàn vệ sinh thực phẩm để phục vụ Tết Nguyên đán. Tổ chức tốt Lễ phát động Tết trồng cây Xuân Bính Ngọ 2026.

Sở Công thương tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường; tập trung kiểm tra, đôn đốc các siêu thị, trung tâm thương mại, doanh nghiệp kinh doanh, phân phối hàng hóa, triển khai các giải pháp đảm bảo cân đối cung cầu, bình ổn thị trường trước, trong và sau Tết Nguyên đán 2026. Đảm bảo nguồn điện phục vụ sản xuất và sinh hoạt trước, trong và sau Tết; triển khai đợt cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả dịp trước, trong và sau Tết.

Sở Tài chính chuẩn bị điều kiện để tổ chức hội nghị về phát triển kinh tế - xã hội năm 2026. Tiếp tục đẩy mạnh cơ cấu lại thu, chi ngân sách nhà nước, nâng cao hiệu quả quản lý, phân bổ, sử dụng ngân sách. Tăng cường các giải pháp thu ngân sách bảo đảm bao quát nguồn thu, thu đúng, thu đủ, thu kịp thời các khoản thu vào ngân sách nhà nước...

Các ngành, các cấp tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính; nâng cao hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành. Đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với xây dựng chính phủ điện tử, thực hiện chuyển đổi số. Rà soát, chuẩn bị kỹ lưỡng các nội dung để tổ chức thành công bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải cũng đánh giá cao Sở Giáo dục và Đào tạo trong công tác tổ chức kỳ tuyển dụng viên chức vào làm việc tại các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, THCS công lập đợt 1, năm học 2025 – 2026.

Cũng trong chiều nay, UBND tỉnh đã thông qua các nội dung: - Dự thảo Quyết định bãi bỏ Quyết định số 41/2018/QĐ-UBND ngày 02/10/2018 của UBND tỉnh và dự thảo Quyết định quy định giá tiêu thụ sản phẩm nước sạch do Công ty cổ phần cấp nước Nghệ An sản xuất, cung ứng. - Dự thảo Nghị quyết HĐND tỉnh quy định tỷ lệ phí quản lý để thực hiện các hoạt động nghiệp vụ về quản lý đối tượng, hồ sơ, quản lý tài chính, kế toán và tổ chức thực hiện chi trả chế độ ưu đãi người có công với cách mạng do ngành nội vụ quản lý. - Dự thảo Quyết định phân cấp thẩm quyền quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện chính sách, chế độ ưu đãi người có công với cách mạng, thân nhân của người có công với cách mạng và người trực tiếp tham gia kháng chiến từ nguồn ngân sách Trung ương đảm bảo trên địa bàn tỉnh. - Về mô hình tổ chức Ban Tôn giáo trực thuộc Sở Dân tộc và Tôn giáo. - Về việc xin ý kiến điều chỉnh cục bộ quy hoạch dự án Khu biệt thự cao cấp, khách sạn, nhà hàng, khu vui chơi giải trí tại phường Trường Vinh. - Về việc điều chỉnh quy hoạch Nhà máy nước Nam Đàn và bổ sung mới tuyến đường ống truyền tải cấp nước sạch. - Về việc đề nghị cấp đất mới trụ sở làm việc của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Nghệ An. - Dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 70/2024/QĐ-UBND ngày 27/12/2024 của UBND tỉnh quy định tiếp nhận, luân chuyển, giải quyết thủ tục hành chính về đất đai trên địa bàn tỉnh. - Dự thảo Nghị quyết HĐND tỉnh về chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện các dự án trên địa bàn tỉnh. - Dự thảo Nghị quyết HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với đội ngũ cán bộ, công chức, người lao động làm công tác tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn tỉnh. - Đề án Quy hoạch hệ thống tuyên truyền, quảng cáo ngoài trời trên địa bàn tỉnh Nghệ An đến năm 2030, định hướng đến năm 2040.

