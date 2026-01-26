Nghệ An sẽ thành lập khu bảo tồn thiên nhiên Puxilaileng, Hòn Ngư - Đảo Mắt

Thực hiện Quyết định số 171/QĐ-BNNMT ngày 16/01/2026 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường ban hành Kế hoạch thực hiện Quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh học quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, UBND tỉnh Nghệ An đã ban hành Công văn số 738/UBND-NN để tổ chức triển khai trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, tỉnh Nghệ An giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành, đơn vị liên quan triển khai thực hiện các nội dung theo Quyết định số 171/QĐ-BNNMT; đồng thời tham mưu UBND tỉnh những nội dung thuộc thẩm quyền, bảo đảm đúng quy định của pháp luật và phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương.

Tỉnh Nghệ An sẽ có thêm 2 khu bảo tồn thiên nhiên. Ảnh: Hương Giang.

Quyết định số 171/QĐ-BNNMT đặt ra nhiều mục tiêu quan trọng trên phạm vi cả nước, trong đó yêu cầu bảo tồn và nâng cao hiệu quả quản lý 178 khu bảo tồn thiên nhiên hiện có; mở rộng 27 khu, chuyển hạng 7 khu; đồng thời thành lập mới 61 khu bảo tồn thiên nhiên. Cùng với đó là việc quản lý hiệu quả 13 cơ sở bảo tồn đa dạng sinh học hiện có, cấp Giấy chứng nhận cho 9 cơ sở; quản lý 3 hành lang đa dạng sinh học và thành lập mới 7 hành lang đa dạng sinh học.

Quy hoạch cũng xác định việc thành lập 10 vùng đất ngập nước quan trọng cấp quốc gia; 22 khu vực đa dạng sinh học cao và 10 cảnh quan sinh thái quan trọng; từng bước xây dựng, thí điểm cơ chế quản lý, hình thành hệ thống khu vực đa dạng sinh học cao, cảnh quan sinh thái quan trọng và các vùng đất ngập nước quan trọng trên phạm vi toàn quốc.

Đối với Nghệ An, Quy hoạch xác định thành lập các khu bảo tồn thiên nhiên Puxilaileng (dự kiến hoàn thành 2030), Hòn Ngư - Đảo Mắt (dự kiến hoàn thành 2028); các khu đa dạng sinh học cao tại rừng kín thường xanh nhiệt đới Nghệ An (dự kiến hoàn thành 2029); các cảnh quan sinh thái quan trọng tại vùng núi cao Tây Nghệ An (dự kiến hoàn thành 2030).

Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức rà soát, điều chỉnh phương án bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học trong quy hoạch tỉnh, bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ; đồng thời bố trí kinh phí từ ngân sách địa phương và các nguồn hợp pháp khác để triển khai thực hiện hiệu quả Quy hoạch theo quy định.

Tác giả: Đình Tiệp

Nguồn tin: nongnghiepmoitruong.vn