Trao huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho 02 đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Các đồng chí lãnh đạo UBND tỉnh chụp ảnh lưu niệm với 02 đồng chí được trao huy hiệu 30 năm tuổi Đảng

Đồng chí Bùi Thanh An được kết nạp vào Đảng năm 24 tuổi. Trên nhiều cương vị công tác với sự phấn đấu miệt mài: Chuyên viên Ban Đối ngoại Nghệ An; chuyên viên, lãnh đạo phòng, Phó giám đốc Sở Tài Chính; Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Quỳ Hợp; Phó Giám đốc Sở Kế hoạch Đầu tư, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy UBND tỉnh; đại biểu HĐND tỉnh, đồng chí Bùi Thanh An đã có nhiều đóng góp trong phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng Đảng. Trong công tác, đồng chí luôn nghiêm túc, giữ vững bản lính chính trị, tâm huyết, có chính kiến trước các nhiệm vụ công tác.

Đồng chí Thái Văn Thành vào Đảng năm 26 tuổi tại Đảng bộ Trường Đại học sư phạm Vinh. Trải qua nhiều cống hiến và nhiều vị trí công tác: Giảng viên, lãnh đạo khoa, phòng, phó hiệu trưởng Đại học Vinh; Giáo sư, Tiến sỹ; Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo; Đại biểu quốc hội khóa 15; Phó Chủ tịch UBND tỉnh..., đồng chí Thái Văn Thành đã có nhiều đóng góp trong phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh, công tác xây dựng Đảng của tỉnh nhà. Trong công tác, đồng chí luôn nghiêm túc, giữ vững bản lĩnh chính trị, tâm huyết, có chính kiến trước các nhiệm vụ công tác.

Bí thư Đảng ủy UBND tỉnh Võ Trọng Hải và Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy UBND tỉnh Bùi Thanh An tặng hoa cho các đồng chí không tham gia Ban Chấp hành Đảng ủy UBND tỉnh nhiệm kỳ 2025 -2030

Hai đồng chí được nhiều danh hiệu cao quý, đặc biệt được Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng danh hiệu Huân chương Lao động hạng Ba, Huân chương Lao động hạng Nhì.

Tác giả: PT

Nguồn tin: nghean.gov.vn