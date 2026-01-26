Bí quyết chế biến ức gà giúp giảm cân nhanh, không lo thiếu chất

Ăn ức gà có giúp giảm cân?

Ức gà (lườn gà) là phần thịt có màu trắng, săn chắc, chứa hàm lượng protein cao nhưng rất ít chất béo. Theo các nghiên cứu dinh dưỡng, trong 100g ức gà có khoảng 21g protein, chỉ chứa khoảng 165 kcal và hầu như không có carbohydrate.

Nhờ giàu protein, ức gà giúp tạo cảm giác no lâu, hạn chế thèm ăn, đặc biệt vào buổi tối. Khi được sử dụng hợp lý, kết hợp với chế độ tập luyện khoa học, ức gà góp phần hỗ trợ giảm cân và duy trì vóc dáng hiệu quả.

Một số cách chế biến ức gà giảm cân

Ức gà luộc: Đây là cách chế biến đơn giản nhất, giúp giữ trọn giá trị dinh dưỡng và hạn chế chất béo. Khi luộc, có thể cho thêm gừng, lá chanh hoặc vài lát chanh để thịt mềm, thơm và dễ ăn hơn.

Ức gà nướng muối tiêu: Ức gà được ướp với muối, tiêu, tỏi rồi nướng bằng lò hoặc nồi chiên không dầu là lựa chọn phù hợp cho người muốn đổi vị nhưng vẫn kiểm soát calo. Cách chế biến này giúp thịt thơm, đậm đà mà không cần nhiều dầu mỡ.

Ức gà là lựa chọn phổ biến trong thực đơn giảm cân nhờ giàu protein, ít chất béo và dễ chế biến

Ức gà nướng mật ong: Kết hợp ức gà với một lượng nhỏ mật ong, tỏi, gừng tạo nên món ăn dễ ăn, phù hợp cho người mới bắt đầu chế độ ăn kiêng. Tuy nhiên, cần sử dụng mật ong ở mức vừa phải để tránh nạp thêm đường.

Salad ức gà: Ức gà luộc, hấp hoặc nướng xé nhỏ trộn cùng rau xanh, củ quả và nước sốt ít béo là món ăn phổ biến trong thực đơn giảm cân. Cách chế biến này giúp bổ sung thêm chất xơ, vitamin và khoáng chất cho cơ thể.

Ức gà cuộn nấm kim châm: Ức gà thái mỏng, cuộn nấm kim châm rồi áp chảo hoặc nướng là món ăn giàu protein, ít năng lượng, phù hợp cho bữa chính hoặc bữa phụ.

Ức gà hầm rau củ: Hầm ức gà cùng các loại rau củ như cà rốt, khoai tây, súp lơ, rau cải giúp bữa ăn cân bằng dinh dưỡng hơn, đồng thời hạn chế cảm giác ngán khi ăn kiêng kéo dài.

Có nên ăn ức gà thường xuyên?

Dù giàu protein, vitamin B6, phốt pho, selen và niacin, ức gà lại thiếu một số vi chất như vitamin C và folate. Việc chỉ ăn ức gà trong thời gian dài có thể gây mất cân đối dinh dưỡng.

Ngoài ra, một số nghiên cứu cho thấy, ăn ức gà quá thường xuyên có thể làm tăng cholesterol xấu (LDL), ảnh hưởng không tốt đến tim mạch nếu không kết hợp đa dạng thực phẩm. Các chuyên gia khuyến cáo, nên bổ sung thêm đạm thực vật từ đậu phụ, các loại hạt, rau xanh và trái cây để đảm bảo chế độ ăn lành mạnh, bền vững.

Tác giả: Chung Thủy

Nguồn tin: Báo VOV