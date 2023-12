Gió mùa đông bắc mạnh làm cây gãy đổ đè bẹp ôtô Camry 2.5Q

Vào khoảng 11 giờ trưa nay 16-12, gió mùa đông bắc lớn đã làm cây gãy đổ trước nhà hàng Lẩu cua đồng, 685 Lạc Long Quân, Tây Hồ, Hà Nội.

Gió lớn làm cây lâu năm bị gãy ngang thân đè bẹp ôtô Camrry 2.5Q. Ảnh: Bảo Trân

Do sức nặng của thân cây đổ xuống làm cho phần nóc xe, cốp sau và nắp capo trước bị móp sâu, kính hậu vỡ tan. Rất may, do chủ xe đã vào nhà hàng nên không có thương vong về người.

Gió đông bắc mạnh cấp 7, giật cấp 8

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, không khí lạnh mạnh đã ảnh hưởng đến vùng núi phía Bắc và khu Đông Bắc Bắc Bộ, ở vịnh Bắc Bộ đã có gió đông bắc mạnh cấp 7, giật cấp 8.

Dự báo trong sáng đến trưa 16-12, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến những nơi khác Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, sau đó ảnh hưởng đến Trung Trung Bộ.

Phần đuôi xe bị bẹp và kính hậu bị vỡ tan do cây đồ đè bẹp

Trong đợt không khí lạnh này nhiệt độ thấp nhất về đêm và sáng sớm ở trung du, đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến từ 11-14 độ C, khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 7-10 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C. Khu vực từ Quảng Bình đến Thừa Thiên-Huế phổ biến 15-18 độ C.

Ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét đậm, vùng núi Bắc Bộ rét hại. Khu vực từ Quảng Bình đến Thừa Thiên-Huế trời rét.

Vùng núi cao có khả năng xảy ra mưa tuyết và băng giá. Cảnh báo hiện tượng rét đậm, rét hại này có thể kéo dài sau ngày 20-12.

Ngày 16-12, khu vực Bắc Bộ có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Do ảnh hưởng của không khí lạnh có cường độ mạnh nên ngày 16 và 17-12, ở khu vực Bắc Trung Bộ có mưa, mưa rào, cục bộ có mưa vừa, mưa to và dông.

Riêng khu vực Quảng Trị và Thừa Thiên-Huế có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa từ 50-100 mm, có nơi trên 150 mm.

Trên biển, ở vịnh Bắc Bộ và khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 7, giật cấp 8-9, sóng biển cao 4-6 m. Riêng vịnh Bắc Bộ sóng biển cao 2-4 m, biển động mạnh.

Tác giả: B.Trân

Nguồn tin: Báo Người lao động